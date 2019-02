Apex Legends hat seine erste Inhaltserweiterung bekommen (vom Valentinstags-Update mal abgesehen): Mit der neuen Energiewaffe Havoc könnt ihr ziemlich fiese Schäden verursachen - eine willkommene Erweiterung der bisherigen Energiewaffen Triple-Take und Devotion. Doch der Patch bringt auch ein größeres neues Problem: Mit einem Bug könnt ihr versehentlich den gesamten Server crashen.

Wir empfehlen euch natürlich nicht, so einen Fehler absichtlich auszunutzen. Ihr versaut damit 59 anderen Menschen den Spielspaß, und das Leben ist so schon hart genug. Der Bug entsteht durch bestimmte Inventarkonstellationen im Zusammenhang mit der neuen Waffe.

Nach einer bestimmten Handlung schwebt die eigene Waffe kurzzeitig in der Luft und in den darauffolgenden Sekunden bricht der komplette Server für alle 60 Spieler zusammen. Die Chancen, dass man in einer Runde all die nötigen Komponenten findet, ist aber recht gering.

Wir rechnen bald mit einem Fix. In den folgenden zwei Clips könnt ihr den Bug sehen, bei ersterem springt ihr zu Timecode 10:00.