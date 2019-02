Im Jahr 2015 veröffentlichte der District-9-Regisseur Neill Blomkamp Chappie: Einen dystopischen Science-Fiction-Film um den gleichnamigen Roboter. Der könnte in Zukunft einen Auftritt in Apex Legends bekommen: Sowohl Blomkamp selbst, als auch Respawns CEO Vince Zampella sind daran interessiert.

Ein Twitter-Nutzer wollte wissen, ob es eine Chance gibt, dass Chappie dem Cast von Apex Legends beitreten könnte. Neill Bloomkamp antwortete darauf, dass er diese Frage häufiger zu hören bekommt. Abschließend sagt er noch, dass er definitiv dafür wäre.

Lotta people asking me this. I am down yes https://t.co/Njtt5askmW