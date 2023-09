Arcane: Für Staffel 2 der ausgezeichneten Netflix-Serie ist endlich ein Release in Sicht

Das Warten auf Arcane: Staffel 2 dauert weiter an, doch zumindest ist jetzt ein Ende in Sicht. Bildquelle: Netflix

Wann kommt eigentlich Staffel 2 von Arcane? Nachdem die Netflix-Serie zu League of Legends schon 2021 starten, lässt sich diese Frage endlich beantworten. Einen konkreten Release-Termin gibt es zwar noch nicht, dafür grenzen die Macher von Arcane den zumindest grob ein.

Wann Staffel 2 von Arcane erscheint

Im vierten Quartal 2024 - also im Winter des kommenden Jahres - soll Staffel 2 von Arcane bei dem Streamingdienst erscheinen. Das hat Tencent erst kürzlich auf der Video V Vision Conference durchblicken lassen - wie GamesRadar+ berichtet.

Wieso dauert das so lange?

Und ja, damit hat das Warten auf Arcane zumindest aktuell noch kein Ende. Denn so geht Season 2 erst stolze drei Jahre nach dem Debüt der Lol-Serie an den Start. Falls ihr euch fragt, warum neue Folgen von Arcane so lange auf sich warten lassen, lieferte der CEO von Riot Games Nicolo Laurent bereits im April 2023 darauf eine Antwort.

Ihm zufolge gibt es gleich mehrere Gründe dafür, dass Staffel 2 von Arcane so viel Zeit verschlingt:

Man möchte sich bei der zweiten Season genügend Zeit lassen, um die hohe Qualität der Serie beizubehalten und die Erwartungen der Fans erfüllen zu können.

Schon die erste Staffel von Arcane beanspruchte satte sechs Jahre an Arbeit, für die Produktion der neuen Folge sind jetzt natürlich bereits Arbeitsprozesse etabliert und optimiert.

Die Produktion von Staffel 2 begann erst verhältnismäßig spät, weil man mit dem bahnbrechenden Erfolg von Arcane schlichtweg nicht rechnete. Das bereuen die Verantwortlichen tatsächlich auch rückblickend.

10:33 Netflix-Hit Arcane - Mit 9 Regeln zur BESTEN Spiele-Verfilmung - Mit 9 Regeln zur BESTEN Spiele-Verfilmung

Die beste Spieleverfilmung aller Zeiten?

Dass gute Dinge Weile haben, spiegelt sich allemal in den Wertungen zu Arcane wider. Staffel 1 der Netflix-Serie kommt so zum Beispiel auf RottenTomatoes mit stolzen 100 Prozent positiven Kritiker-Wertungen daher, bei Zuschauern sind es mit 96 Prozent sogar nur ein paar Punkte weniger.

Konkrete Infos zu Staffel 2 von Arcane bleiben aktuell noch überschaubar, wir wissen aber zumindest, dass bereits etablierte Figuren wie Vi, Jinx und Caitlyn zurückkehren sollen. Mehr zu Arcane und auch der Welt von League of Legends erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Wie gut hat euch die erste Season von Arcane gefallen und was für Erwartungen habt ihr an Staffel 2 der Netflix-Serie? Was ist eurer Meinung nach die beste Videospielverfilmung aller Zeiten? Für welches Spiel würdet ihr euch einen Film oder eine TV-Serie wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!