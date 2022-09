Assassin's Creed Red bringt euch nach Japan, Trailer und Ankündigung verraten mehr

Assassin's Creed: Codename Red wird Ubisofts »nächster Premium-Flaggschiff-Titel und die Zukunft unserer Open-World-Rollenspiele von Assassin's Creed«. Richtig gelesen, die Leaks zu einem Assassin's Creed mit Japan-Szenario lagen goldrichtig.

Entwickelt wird Assassin's Creed Red von Ubisoft Québec, den Machern von Vor-Vorgänger Odyssey. Ubisoft-Veteran Jonathan Dumont fungiert auch beim neuen Projekt als Creative Director, er fing bereits 1999 in der Firma an, arbeitete aber zwischendurch mehrere Jahre an World of Warcraft mit, bevor er für Assassin's Creed Syndicate zurückkehrte.

Den kurzen Trailer zum neuen Japan-Spiel könnt ihr euch hier anschauen; gleich sprechen wir darüber, was es dort alles zu sehen gibt:

AC Red erklärt: Waffen, Setting, Gameplay

Im Video ist eine weibliche Assassine zu sehen, die zwei bestätigte Waffen zur Schau stellt: die bekannte verborgene Klinge am linken Handgelenk - und ein Katana. Außerdem lassen sich an ihrem Gürtel verschiedene kleine Fläschchen erspähen, die Gifte oder Schwarzpulver für Rauch- und Blitzbomben enthalten könnten.

Die zur Schau gestellte Architektur passt zum Szenario, dem feudalen Japan. Dazu gehören etwa die ikonischen Giebeldächer; auf einem davon balanciert die Protagonistin. Es ist davon auszugehen, dass Spieler in Assassin's Creed Red auch wieder einen männlichen Helden spielen können; die beiden Vorgänger boten diese Option an und galten ebenfalls als Action-Rollenspiele. Das für 2023 angekündigte AC Mirage dagegen ist laut Ubisoft ein Action-Adventure; hier gibt es nur einen festen Helden. Das muss aber nichts Schlechtes sein, wie ihr in der Preview nachlesen könnt:

1 1 Große Preview Assassin's Creed Mirage: 4 Fakten, die mir Hoffnung machen

Die während der Ubisoft-Show Ubisoft Forward versprochene Rückkehr zum Rollenspiel-Ansatz durch Executive Producer Marc-Alexis Côté als Teil »einer sehr mächtigen Shinobi-Fantasie« lässt einige Rückschlüsse auf das Gameplay zu. Neben der Charakterwahl dürften in Codename Red demnach auch folgende Elemente wieder mit von der Partie sein:

Erfahrungspunkte, Stufenaufstiege und ein Talentbaum

Multiple-Choice-Dialoge

Nebenquests

Inventar und Items mit Werten sowie verschiedenen Seltenheitsgraden

Ganz anders soll übrigens die zweite große Neuankündigung werden, Assassin's Creed: Codename Hexe. Auch dazu gab es einen Trailer, der zeigt aber noch weniger Handfestes:

Der Release ist noch weit weg

Offizielle Angaben zum Erscheinungstermin von Assassin's Creed: Codename Red gibt es bislang nicht. Mehr wissen will der für gewöhnlich sehr gut informierte Branchen-Insider Tom Henderson, der die Ubisoft-Ankündigungen zielsicher vorausgesagt hat. Demnach wird Assassin's Creed Red im Jahr 2024 erscheinen.

Was dagegen bereits bestätigt ist: Red und Hexe werden als Teil von Assassin's Creed Infinity Teil der großen neuen Online-Plattform der Serie. Hier sollen alle Spiele und Spieler der Reihe miteinander vereint werden, laut eigener Aussage experimentiert Ubisoft zudem aktuell mit Multiplayer-Inhalten als Standalone-Titel.

Auf welches neue AC-Spiel und Setting ihr euch am meisten freut, könnt ihr uns in unserer Umfrage zu Hexe, Red und Mirage mitteilen. Oder ihr schreibt es uns hier in den Kommentaren!