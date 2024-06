Assassin's Creed Shadows: Die Größe der Map ist jetzt offiziell bekannt

Die Map von Assassin's Creed Shadows soll kleiner ausfallen als im gigantischen Valhalla.

Ubisoft macht bisher noch ein großes Geheimnis daraus, wie genau die Open World im neuen Assassin's Creed Shadows funktionieren wird. Bekommen wir's wieder mit Myriaden von Aktivitäten und Fragezeichen auf der Map zu tun? Oder gewinnt das Japan-Assassin's-Creed gegenüber Valhalla an Abwechslung?

Zumindest eine erste Antwort gibt's aber schon: Die Open World von Shadows soll kleiner ausfallen als in Valhalla. In einem Interview mit den Kolleginnen und Kollegen von VideoGamesChronicle vergleicht Ubisoft Quebecs Associate Game Director Simon Lemay-Comtois das Spiel mit Assassin's Creed Origins von 2017:

Die Größe der Map lässt sich grob mit Origins vergleichen, die reine Landmasse ist also kleiner als in Valhalla. Es gibt ein wenig Wasser um Japan herum, aber nicht so ausufernd wie in Odyssey, wo die halbe Map aus Wasser besteht. In Japan ist das anders. Wir haben die Küsten und Biwa ist ein sehr großer See, aber die reine Map entspricht etwa der von Origins.

Simon Lemay-Comtois, Associate Game Director Ubisoft