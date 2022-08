Assassin's Creed gibt's jetzt auch als ... Schnaps!

In der verrückten Welt des Spiele-Merch taucht ein weiteres, seltsames Fundstück auf: Spirituosen mit dem Markennamen Assassin's Creed. Bei einem der Produkte handelt es sich um einen Whiskey. Später sollen Rum und Wodka folgen.

Verantwortlich zeichnet die Firma Antheum Studios, die sich der Vermarktung von Schnaps für bekannte Marken verschrieben hat. So sollen neben dem allgemein gehaltenen Straight Bourbon Whiskey für Assassin's Creed bald ein Rum für den Piraten-Ableger Black Flag und ein Wodka für das neueste AC: Valhalla folgen.

Die alkoholischen Getränke kommen in speziell dafür designten Flaschen daher. Falls ihr euch selbst zu hiesigen Kennern oder Sammlern zählt, müsst ihr einige Mühen auf euch nehmen: Der Whiskey kann nämlich nur in den USA (vor-)bestellt oder in diversen Geschäften in Tennessee gekauft werden.

Was geschieht in Valhalla? Das neueste Assassinen-Abenteuer bekam jüngst einen großen DLC:

Merch wird immer kurioser

Die Welt der Spiele ist ohnehin verrückt und farbenfroh, das gilt natürlich auch für die Produkte. Manchmal wird's sogar geradezu düster. Vielleicht erinnert ihr euch: Auch der Ego-Shooter Doom brachte eine Spirituose heraus – genauer gesagt einen Wodka, der aus echtem Knochenmark hergestellt wurde:

25 1 »Bone Vodka« Doom wird mit Spirituose beworben

Alkoholische Getränke sind bei weitem nicht das seltsamste Merchandise bekannter Spielemarken. Je stärker der Spielemarkt in den letzten Jahrzehnten wuchs, desto kreativer wurden Publisher auch mit der Vermarktung.

Und Fans sind oft geradezu wild auf Goodies zu ihren liebsten Spielen. Sammeltrieb und Hype ließen beispielsweise den Wert einer seltenen Bierflasche von Cyberpunk 2077 ansteigen. Gemütliche Shooter-Fans konnten sich Destiny-Duftkerzen neben die Badewanne stellen. Um nur einige Beispiele von kuriosen Gegenständen zu nennen ...

Selbst branchenferne Unternehmen wollen mit starken Marketing-Begriffen auf den Zug aufspringen. So entstanden skurrile Produkte wie die Gaming-Socken von Puma mit sogenannten Features oder ein »Gaming-Bett« von Bauhütte, das viele Grundbedürfnisse von Spielern erfüllen soll.

Welches Merch treibt euch die Tränen in die Augen, im positiven oder negativen Sinne? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!