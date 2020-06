Ashraf Ismail steigt aus, weil persönliche Anschuldigungen gegen ihn erhoben wurden. Das mag Fachfremden auf den ersten Blick wenig sagen, doch Ismail ist einer der wichtigsten Köpfe der Assassin's-Creed-Serie. Er verantwortete Black Flag, Origins und bis dato Assassin's Creed Valhalla, ist maßgeblich für einige der besten Neuerungen der Serie verantwortlich und fungierte als Frontfigur auf Pressekonferenzen.

Noch letzten Monat haben wir ihn für den Reveal von Valhalla ausführlich interviewt. Jetzt wirft er das Handtuch. Grund dafür sind Twitter-Postings, die ihn öffentlich beschuldigen. Ismail soll seine Ehe verheimlicht und seine Frau betrogen haben.

Was ist passiert?

Am 21. Juni 2020 verfasst Twitter-Nutzerin Dani Porter Bridges eine Reihe von Tweets, in denen sie Ashraf Ismail vorwirft, seine Ehe verheimlicht zu haben. Sie selbst blicke auf eine einjährige Affäre mit dem Creative Director zurück - auch mit anderen Frauen soll er, so Bridges, derartige Seitensprünge vollzogen haben.

In all der Zeit seien Bridges durchaus Unstimmigkeiten aufgefallen - etwa der Ehering, den Ismail in Interviews trug. Oder die Tatsache, dass er Pakete von ihr immer direkt ins Ubisoft-Büro geschickt haben wollte. Ismail erklärte den Ehering durch seinen kulturellen Hintergrund: Er wolle seinen Eltern ersparen, ihrem Umfeld erklären zu müssen, wieso ihr ältester Sohn noch nicht verheiratet sei.

Als Beleg gibt sie Ismails unmittelbare Antwort auf ihren Tweet an, in der er sie anfleht, diese Tweets wieder offline zu nehmen. Das komplette Posting seht ihr hier:

Obwohl die Tweets anfangs gar keine so große Reichweite erlangten, reagierte Ismail prompt. Er legt seine Position als Creative Director nieder, um sich um seine persönlichen Angelegenheiten zu kümmern. Sein Twitter-Account ist mittlerweile gelöscht, allerdings halten die Kollegen von von PCGamer seine letzten Tweets fest:

"Das Leben von mir und meiner Familie liegt in Trümmern. Mir tut jeder Mensch leid, der durch diese Sache verletzt wurde. Es gibt Hunderte von talentierten, passionierten Menschen, die gerade an einem Erlebnis für euch arbeiten und es nicht verdienen, mit dieser Sache in Verbindung gebracht zu werden. Ich wünsche ihnen allen das beste."

Offene Fragen verbleiben

Die Sache ist komplexer als das. Es stehen Vorwürfe, Spekulationen und Vermutungen im Raum, die derzeit von keiner Seite wirklich bestätigt werden können:

Bridges wirft Ismail vor, diverse Frauen in die Irre geführt und verführt zu haben, die teils »8 bis 18 Jahre jünger« als er waren. Er habe seinen Status als Berühmtheit ausgenutzt, um Fans zu sexuellen Handlungen zu überreden.

Derzeit gibt es keinen Beleg dafür, dass Ubisoft Druck auf Ismail ausgeübt hat, seine Position aufzugeben und sich freistellen zu lassen.

Es fehlt noch immer eine konkrete Gegendarstellung seitens Ismail, in der er seine Ehesituation schildert.

Wie sich dieser Schritt auf die Entwicklung von Assassin's Creed Valhalla auswirkt, ist ebenfalls alles andere als klar. Wir halten euch über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden.