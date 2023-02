Assassin's Creed Valhalla bekommt nach finalem Update doch noch einen allerletzten, 6 GB großen Patch

Eigentlich ist der Vorhang für Assassin's Creed Valhalla bereits gefallen. Mit dem letzten DLC Das letzte Kapitel wurde das - und jetzt haltet euch fest - letzte Kapitel der großen Wikinger-Saga besungen, alle Blicke richten sich nun gen Horizont, denn Nachfolger Assassin's Creed Mirage erscheint schon in Kürze. Wir haben Valhalla zum Abschluss sogar bereits einen letzten Nachtest spendiert.

Doch ein aller-allerletzter Patch erscheint nun doch noch. Title Update 1.7.0 räumt letzte Problemchen aus der Welt, die Ubisoft hinten raus noch gerne gefixt hätte. Erwartet also keine großen inhaltlichen Erweiterungen, wir reden von überschaubaren Bugfixes, die aber zumindest in puncto Download-Größe ein ordentliches Gewicht auf die Waage bringen:

PC : 6,3 GB

: 6,3 GB PS4 : 1,6 GB

: 1,6 GB PS5 : 0,5 GB

: 0,5 GB Xbox One : 9,9 GB

: 9,9 GB Xbox Series X|S: 15,1 GB

Inhaltlich ist es gar nicht so leicht, klare Schwerpunkte im Patch zu identifizieren, weil hauptsächlich Bugs gefixt werden. Beispielsweise wird ein Inventarproblem behoben, durch das gekaufte Items vormals nicht im Inventar landeten. Und Bundles tauchen nicht länger im Shop auf, wenn ihr sie schon besitzt. Also eher Kleinkram, schaut am besten selbst:

River Raids

Addressed:

The Captain at Katzenelnbogen isn't counted when the kill is confirmed.

World

Addressed:

Resolved most of the rare instances where Light-Fingered skill prevented the pickup of key items.

Eivor's hair can clip through the hood after completing an Animus Anomaly.

Armory & Inventory

Addressed:

Previously purchased items are missing from player inventory.

The Raven Clan Crew outfit cannot be enhanced or upgraded to a higher quality.

The total number of Opals in the inventory doesn't update when picking up an Opal in the world.

Miscellaneous

Addressed:

Resolved the error that occurs when trying to claim the Weekly Free Item.

Gear packs still appear in the store when the content of the pack is already owned.

Items incorrectly appear as owned in some situations.

Korean language cannot be applied via Steam Language tab.

It is possible to lose Helix Credits when purchasing the Twilight Set if 5/5 pieces of gear are already owned.

Issues with pricing of Helix Store items when redeeming pieces of a full set.

On Xbox, when buying Helix Credits through the store, they are not correctly added to the player inventory.

In-game pop-ups no longer appear for Shared History and The Last Chapter when launching into the game.

Wann erscheint der Patch?

Update 1.7.0 erscheint am 21. Februar 2023 und wird wie üblich gegen 13 Uhr auf europäischen Servern aufgespielt.