Marvel enthüllt nach vier Jahren die perfekte Post-Credits-Szene für Avengers: Endgame

Ein Secret Invasion-Teaser während der Infinity-Saga? Das hätte rückblickend eigentlich ganz gut aufgehen können. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Avengers: Endgame verzichtet im Gegensatz zu allen anderen Filmen des Marvel Cinematic Universe auf eine Post-Credits-Szene. Und das aus gutem Grund: Der Kampf gegen Thanos, im Zuge dessen Iron Man (Robert Downey Jr.) sein Leben lässt, gilt als erster richtig großer Höhepunkt des MCU.

Der Abschied von Iron Man, aber auch Captain America (Chris Evans) und Black Widow (Scarlett Johansson) kann dadurch wesentlich besser atmen und nach dem Abspann wird zumindest mit einem Hammerschlag Tony Stark nochmal Tribut gezollt.

Jetzt - vier Jahre später - enthüllt Secret Invasion allerdings, was sich perfekt als Post-Credits-Szene für Endgame angeboten hätte. Davon ist zumindest auch ScreenRant überzeugt. Seid ab dieser Stelle natürlich vor Spoilern bis zu Folge 5 der neuen Marvel-Serie gewarnt!

Wie Endgame Phase 4 hätte vorbereiten können

Was Secret Invasion über die letzten Jahre des MCU enthüllt: In der vorletzten Episode von Secret Invasion enthüllt Nick Fury (Samuel L. Jackson) sein sogenanntes Harvest -Projekt: Nach den großen Schlachten der Avengers schickte Fury ein Team aus Skrulls los, um die DNA-Reste der Helden einzusammeln, damit die nicht in die falschen Hände geraten.

Und darauf hat es der Bösewicht Gravik (Kingsley Ben-Adir) abgesehen: Der Anführer einer Splitter-Gruppe an Skrulls will mit der DNA der Avengers sich selbst und seinen treuesten Anhängern Superkräfte verleihen, um so die Kontrolle über die Erde zu erlangen. Die Szene, in der Fury über das Harvest-Projekt spricht, könnt ihr euch wie folgt ansehen:

Marvel hätte die Enthüllung viel früher anteasern können: Rückblickend betrachtet, hätte sich die Enthüllung von Projekt Harvest optimal als Post-Credits-Szene für Avengers: Endgame angeboten. Ein früher Teaser, der Skrulls beim Sammeln von Avengers-Blut zeigt oder vielleicht nur eine mysteriöse Ampulle, über deren wahre Bedeutung wir erst jetzt aufgeklärt werden.

Natürlich war Secret Invasion und die konkrete Story der Serie zum Zeitpunkt, als Avengers: Endgame gedreht wurde, wahrscheinlich noch gar nicht in dieser Form geplant. Ein Teaser dieser Art hätte aber auch den ein oder anderen Kritikpunkt von Secret Invasion abschwächen können: Dass sich die Serie zu klein und vor allem zu losgelöst vom restlichen Marvel Cinematic Universe anfühlt.

Hätte es das wirklich gebraucht?

Der Endgame-Film funktioniert auch so, wie er ist: Letztendlich war es aber definitiv die richtige Entscheidung, bei Avengers: Endgame auf eine Post-Credits-Szene zu verzichten. Nicht jeder Film (selbst bei Marvel) muss auf die nächste Geschichte vorbereiten und kann auch mal für sich alleine stehen. Vor allem, wenn es um so große und entscheidende Kapitel geht, wie es Endgame eines ist.

Nicht jede Post-Credits-Szene sagt allzu viel aus: Außerdem verkommen viele Abspann-Teaser oft genug zu einem Gag, die kaum etwas Sinnvolles zu sagen haben. Erinnert ihr euch zum Beispiel an die Post-Credits-Szene von Spider-Man: Homecoming, bei der uns Captain America zu Geduld ermahnt? Okay, die ist absolut fantastisch:

Übrigens: Wenn ihr für die Zukunft des Marvel Cinematic Universe interessiert, können wir euch natürlich weiterhelfen. Unter den folgenden Links findet ihr alle neuen Filme fürs Kino und TV-Serien für Disney Plus, auf die sich Fans der Avengers und Co. freuen können:

Was meint ihr: Hätte ein Teaser für Secret Invasion dem bisherigen Höhepunkt des Marvel Cinematic Universe gut getan? Oder hatte den Avengers: Endgame rückblickend gar nicht nötig? Was für eine Post-Credits-Szene von welchem Marvel-Film gefällt euch am besten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!