Marvel's Avengers auf der gamescom: Wir verraten live, wie es sich spielt

Man mag es gar nicht glauben, doch schon in zwei Tagen ist die diesjährige gamescom schon wieder an ihrem Ende angelangt. Bevor es aber soweit ist, werden wir am Samstag noch einmal gehörig in unserem Stream aufdrehen und euch mit neuen Infos zu einigen der begehrtesten Titel des nächsten Jahres versorgen. Das Tages-Highlight ist dabei das neue Action-Adventure Marvel's Avengers.

Das gilt im übrigen nicht nur für den Samstag: Schon seit Dienstag senden wir täglich von unserem Stand auf der Kölnmesse und bringen die gamescom direkt zu euch ins Wohnzimmer - oder wo auch immer ihr unseren Stream gerne verfolgt.

Unser Stream am Samstag

Was? Neue Gameplay-Szenen aus Marvel's Avengers

Wann? Am Samstag, den 24. August um 13:00 Uhr.

Wo? In unserem Livestream auf Youtube, Twitch & unserer gamescom-Themenseite.

Unsere Spieleindrücke zu Marvel's Avengers

Auf der E3 gab es erste Spielszenen zu Marvel's Avengers zu sehen, das gerade bei dem Entwicklerstudio Crystal Dynamics entsteht. Auf der gamescom wiederum, dürfen wir das erste Mal selbst ein Teil des legendären Superhelden-Teams werden, wenn wir in den Titel reinspielen.

Diese neue Erkenntnisse wollen wir natürlich mit allen daheimgebliebenen teilen, weshalb sich unser Redakteur Dimi in Köln direkt in den Stream wagt und euch ausführlich von seinem Anspiel-Erlebnis berichten wird. Zudem gibt es auf der gamescom auch eine neue Präsentation, die wir euch ebenfalls nicht vorenthalten wollen. Für alle Marvel-Fans heißt es am 24. August also: Sammeln! Und zwar bei uns im Live-Stream!

Volles Programm mit Greedfall, Desperados 3 & CoD: Modern Warfare

Um aus dem letzten Messetag noch einmal alles rauszuholen, machen wir nach Marvel's Avengers selbstredend noch lange nicht Schluss. Direkt danach geht es nämlich weiter mit dem Rollenspiel Greedfall, das bei uns intern gerne ein Mal als Dragon Age mit Hüten bezeichnet wird. Ob es dieser Bezeichnung gerecht wird, seht ihr um 13:15, wenn wir das neue Spielmaterial unter die Lupe nehmen.

Um 14:00 heißen wir dann einen der Entwickler von den deutschen Mimimi-Studios willkommen, die derzeit an dem taktischen Schleich-Spiel Desperados 3 werkeln. Ihr könnt live dabei sein, wenn wir uns zusammen neue Gameplay-Szenen ansehen und versuchen, mehr über den bevorstehenden Release in Erfahrung zu bringen.

Actionreicher wird es um 14:45. Zu dieser Zeit nimmt sich Dimi nämlich ein weiteres Spiel vor, auf das derzeit viele Spieler mit Spannung blicken. CoD: Modern Warfare will nämlich wieder so kontrovers sein, wie seinerzeit Call of Duty 4. Was der Titel aber gameplay-mäßig auf dem Kasten hat, verraten wir euch im Livestream!

Noch mehr tägliche News und brandaktuelle Neuankündigungen findet ihr die ganze Woche lang auf unserer gamescom-Themenseite!