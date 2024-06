Release, Third-Person-Kamera, Gameplay: Avowed zeigt viel Neues und nicht alles war beabsichtigt

Bald geht es wieder nach Eora. Im Herbst 2024 erscheint Avowed, das in der gleichen Welt wie Pillars of Eternity spielt.

Im Herbst 2024 soll es so weit sein, dann erscheint mit Avowed das nächste, lang erwartete Rollenspiel von Obsidian. Beim diesjährigen Xbox-Showcase zeigte der Entwickler neue Gameplay-Inhalte, und noch ein wenig mehr.

Im Zuge der Präsentation gab es aber offenbar ein Versehen, weshalb in sozialen Netzwerken nun das mögliche Erscheinungsdatum kursiert.

Einen ersten Eindruck vom Spiel bekommt ihr im neuen Trailer:

1:40 Avowed: Der neue Trailer enthüllt erste Schlüsselmomente der Story

Noch kein Statement zum Release-Termin

Release: Dass Avowed noch 2024 erscheinen soll, stand schon länger fest. Im Rahmen des Xbox-Showcases ist aber offenbar versehentlich das exakte Release-Datum veröffentlicht worden. Kurzzeitig soll auf der offiziellen Seite von Obsidian der 12. November als Veröffentlichungstermin gestanden haben.

Auf X (vormals Twitter) gibt es dazu auf mehreren Accounts einen entsprechenden Screenshot. Das Datum wurde nur wenig später von der Obsidian-Homepage entfernt. Während der Live-Präsentation gaben die Entwickler zudem nur bekannt, dass das Spiel noch in diesem Jahr erscheinen werde.

Bislang gab es weder von Obsidian noch von Xbox ein Statement dazu, ob das Datum korrekt ist.

Überraschend in Third-Person?

Third-Person-Kamera: Avowed wurde im Juli 2020 zunächst als reines First-Person-Rollenspiel angekündigt und hätte damit eigentlich in die Lücke von Skyrim stoßen können.

Während des Xbox-Showcase kündigte Obsidians Game-Director Carrie Patel aber an, dass es auch eine andere Perspektive geben soll. Zu hören ist das Zitat in dem Video, das weiter unten verlinkt ist, bei Minute 10:44:

Ein Großteil des Materials, das wir heute sehen werden, ist in der First-Person-Perpektive, aber wir haben auch eine Third-Person-Option für Spieler, die dies eher bevorzugen.

Gameplay: In der gut 30-minütigen Präsentation zeigte Carrie Patel zudem einige neue Gameplay-Inhalte. Nach dem Start in der Region Emerald Stair ging es weiter mit einigen Kämpfen, Quests und Nebenquests.

Vor allem das Kampfsystem stieß noch bei einer Präsentation im Januar auf Kritik. Inzwischen wurde hier wohl nochmal nachgebessert, wie bereits im Februar angekündigt. Zu sehen ab Minute 6:35 und 15:00 im oben eingebetteten Video.

Im weiteren Verlauf gibt es Dialog mit Gruppenmitgliedern zu sehen (7:20), das eigene Camp wird besucht (10:30) und Gegenstände sowie Charakterattribute verbessert (11:08 und 13:30).

Angesiedelt ist Avowed in der Welt Eora, die bereits als Schauplatz für die von Obsidian entwickelten Rollenspiele Pillars of Eternity 1 und 2 diente. Avowed verzichtet auf eine Open World, will den Spielern aber große Entscheidungsfreiheit bei den Quests ermöglichen.

Das Rollenspiel erscheint für den PC und die Xbox Series X/S und wird zum Release direkt im Game Pass landen.