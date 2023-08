Jetzt zu Baldur's Gate 3 abstimmen: Wie ist euer erster Eindruck?

Mit Baldur’s Gate 3 erschien am 3. August endlich die Vollversion des gewaltigen RPG-Abenteuers. Auch wenn es über Hundert Stunden dauern kann, auch nur eins der zahlreichen Endings des Spiels zu erreichen, wollten wir von euch schon mal euren ersten Eindruck wissen.

Wie gefällt euch die Vollversion bis jetzt so? Wie viel habt ihr schon spielen können? Verratet es uns in den Kommentaren!

Unseren ausführlichen Test zu Baldur’s Gate 3 könnt ihr hier nachlesen:

Baldur’s Gate 3 - Ein RPG-Phänomen

Die zahlreichen Möglichkeiten und Vielfalt des Spiels haben bei RPG-Fans schon lange vor dem Release für einen großen Hype gesorgt. Manche Entwickler haben Baldur’s Gate 3 sogar als eine “absolute Anomalie” bezeichnet.

Neben Späßen wie Sex-Szenen mit einem Bären und Salamis als Waffen (die übrigens echt gut sind), bietet Baldur’s Gate 3 mit 46 (Unter)Klassen und 17.000 verschiedenen Enden jede Menge Content.

Die Vorfreude der Fans sorgte dafür, dass das Spiel am Release-Abend auf Steam überrannt wurde. Fast 500.000 Abenteurer polierten ihre Würfel und warfen sich zeitgleich in das chaotische Getümmel in Baldur’s Gate 3. Dadurch landete das RPG in den Steam-Charts auf Platz 2 der Spiele mit den meisten gleichzeitigen Spielern, nach CS:GO und vor Dota 2.

Die Reviews auf Steam fallen mit 96 % sehr positiv aus, einige Probleme gibt es aber trotzdem. So wurden die Fans zum Launch von einigen nervigen Bugs geplagt, wie etwa Charaktere, die aus der Gruppe nicht mehr entfernt werden können, und auch beim Speichern gab es Probleme.

Aber was ist euer erster Eindruck von Baldur’s Gate 3? Haben sich eure Erwartungen erfüllt und das RPG sich als ein kritischer Erfolg herausgestellt? Oder ist es beim genauen Hinsehen nur eine 10 von 20? Was gefällt euch am besten und was muss sich noch ändern? Erzählt uns von euren Abenteuern und besten Würfen in den Kommentaren. Wir freuen uns drauf!