»Wie, das ist nicht geskriptet?« - Fans diskutieren schwersten Skillcheck von Baldur's Gate 3 und einen absurden Glücksfall

Eine natürliche 20 würfelt man in Rollenspielen normalerweise eher selten.

In Baldur's Gate 3 sind große Bosskämpfe nicht immer unvermeidbar: Manchmal könnt ihr aus der Situation herausreden, einen Gegner umgehen, oder euch zumindest einen Vorteil verschaffen. Eine Szene in Akt 3 des Rollenspiels scheint jedoch nur auf eine Weise enden zu können, denn hier ist ein absurd hoher Skill-Check notwendig. Tatsächlich habt ihr aber eine kleine Chance.

Vorsicht Spoiler: Falls ihr Akt 3 von Baldur's Gate 3 noch nicht durchgespielt habt, solltet ihr hier besser nicht weiterlesen. Schaut euch in diesem Fall lieber unseren Talk über das Rollenspiel an:

41:43 Baldur's Gate 3 sechsmal gespielt: Wie anders ist es wirklich?

Um was geht es?

Auf Reddit diskutierten Fans zuletzt über einen Skillcheck, den ihr im Verlauf der letzten Hauptquest von Akt 3 vorgesetzt bekommt. Nachdem ihr alle 3 Nethersteine eingesammelt und hoffentlich nicht verloren habt, versucht ihr damit, das Elder Brain zu kontrollieren.

Nach mehreren, immer schwerer werdenden Skillchecks müsst ihr schließlich einen Check der Schwierigkeitsstufe 99 bestehen, was ein quasi unmöglich zu erzielender Wert ist.

Tatsächlich gibt es aber eine Möglichkeit, die Herausforderung zu bestehen: Die Regeln sehen schließlich vor, dass ihr beim Würfeln einer natürlichen 20 immer einen kritischen Erfolg erzielt. Genau das hat auch ein glücklicher Spieler geschafft:

Bei vielen Spielerinnen und Spielern sorgte der Beitrag für eine Überraschung. So war Full-Cardiologist476 davon überzeugt, dass ein Erfolg hier vom Spiel vorgesehen war:

Ich habe es in meinem ersten Playthrough geschafft, und dachte, bei einer Schwierigkeit von 99 wäre die natürliche 20 gescriptet. Offensichtlich war sie es nicht, ich hatte einfach verdammtes Glück.

Andere Fans waren dagegen davon überzeugt, dass ein Scheitern hier unausweichlich sei, wie etwa Alamezlasi:

Währenddessen habe ich einen kritischen Fehlschlag bekommen, und dachte, das wäre gescriptet, damit das Hirn mich demütigen kann.

Das Ergebnis ist also tatsächlich von eurem Würfelglück abhängig. Aber was passiert, wenn ihr Erfolg habt? Das Spiel endet in diesem Fall nicht vorzeitig, es gelingt euch trotz allem nämlich nicht, das Hirn wirklich zu kontrollieren.

Ganz umsonst ist euer Versuch allerdings nicht: Im späteren Kampf gegen das Nether Brain werden dessen Trefferpunkte für jeden bestandenen Skillcheck ein wenig gesenkt.

Baldur's Gate 3 ist nun zwar schon vor ein paar Monaten veröffentlicht worden, die Entwickler sorgen aber immer noch mit Patches für diverse Bugfixes, Komfortverbesserungen und auch neue Inhalte. Was im neuesten Hotfix steckt, lest ihr oben. Mehr über die Besonderheiten des Ausnahme-Rollenspiels erzählen euch dagegen Fabiano und Heiko.