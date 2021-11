Lange wurde spekuliert, ob Hazard Zone ein Battle Royale für Battlefield 2042 wird. Inzwischen hat sich natürlich herausgestellt - naja, nicht so richtig. Und laut Entwicklern soll es auch nicht möglich sein, sich den Modus in Portal einfach selber zu bauen. Aber Reddit-User chbmg hat es doch getan.

Warfield 100 nennt sich der Fan-Modus, die Anlehnung an Warzone ist kein Zufall: Auch im inoffiziellen Battlefield Battle Royale springt ihr mit dem Fallschirm über einer Arena ab, in der ein Kreis sich immer enger zuzieht - und es gibt sogar ein Gulag. Pardon, Gefängnis.

Was steckt in Warfield 100?

So funktioniert der Modus: Bis zu 100 Spieler haben in der Lobby Platz, jeder kämpft für sich allein. Vor dem eigentlichen Match gibt es eine Vorrunde, in der ihr ein paar Abschüsse und XP sammeln könnt. Danach startet die Runde mit einem Fallschirmsprung - so weit, so Warzone.

Die Arena wird nach und nach kleiner, ein blauer Kreis (PUBG lässt grüßen!) zieht sich stufenweise zusammen. Wer draußen steht, erleidet Schaden. Loot wird in Warfield 100 zufällig verteilt, ihr startet genre-typisch nur mit einer Pistole und einer Granate.

Falls ihr sterbt, könnt ihr euch im Gefängnis eine zweite Chance erkämpfen. Das geht bis zu dreimal, wird allerdings mit jedem Tod schwieriger. Wenn ihr zum vierten Mal zu Boden geht, dann fliegt ihr aus dem Match.

So spielt ihr Warfield 100 selbst: Sucht nach dem Server »Warfield« (der volle Name lautet »Warfield 100 - Battle Royale«). Um eine Runde selbst zu hosten, gebt ihr diesen Code ein: AAGDWA. Ohne den Punkt, versteht sich. Natürlich könnt ihr auch einem laufenden Match beitreten, allerdings dürft ihr nur passiv zuschauen, wenn ihr nach der Vorrunde dazu stoßt.

Diese Einschränkungen gibt es: Weil Portal eigentlich ausdrücklich nicht dafür gedacht ist, ein Battle Royale zu bauen, musste chbmg an einigen Stellen zwangsweise improvisieren. Zum Beispiel sterben alle Spieler nach der Vorrunde und respawnen dann ins richtige Match. Loot ist unsichtbar, wird euch aber im HUD angezeigt. Wenn ihr »On Loot« seht, müsst ihr dreimal die Ducken-Taste drücken, um ihn aufzuheben.

Wenn sich nicht genug menschliche Spieler finden, dann wird die Lobby mit Bots gefüllt. Weil die keinen Loot aufnehmen können, bekommen sie direkt eine zufällige Waffe in die Hand gedrückt.

Leider gibt es auch noch einen schweren Fehler in Warfield 100. Wenn ihr das Spiel verlasst - egal ob ihr nach der Vorrunde aussteigt oder das Match bis zum Ende erlebt - dann stürzt Battlefield Portal gerne mal komplett ab. Laut chbmg ist dafür ein Fix geplant. Alle Infos über den Modus und seine Limitationen lest ihr hier bei Reddit.

Redakteur und Battlefield-Tester Dimi ist sicher, dass Hazard Zone nicht zum Warzone-Killer wird. Das liegt vor allem daran, dass der Modus viel zu große Zugangshürden aufgebaut hat:

Der neue Portal-Modus erlaubt es Spielern, sich kreativ voll auszutoben. Zum Beispiel, indem sie Battlefield 2042 in einen waschechten Hardcore-Shooter verwandeln.