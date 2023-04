Großes neues Event »Leviathan Rising« für Battlefield 2042 klingt stark nach einem Klassiker

Das nächste Event für Battlefield 2042 startet wohl bald.

Bevor im Sommer Season 5 an den Start geht, gibt es bald noch einen Zwischenstopp für Battlefield 2042, nämlich das kürzlich angekündigte Mid Season Event. Das trägt den Namen Leviathan Rising und soll bald in einem Trailer genauer vorgestellt werden. Aus der Ankündigung lassen sich aber auch schon einige Informationen entnehmen.

Kehrt endlich Rush zurück?

Die Ankündigung erfolgte wie gewöhnlich auf Twitter und scheint anzudeuten, dass der Spielmodus Rush während des Events zurückkehren könnte. So heißt es, Angreifer müssten Legen & Beschützen , Verteidiger dagegen Lokalisieren und & Deaktivieren , was sich ziemlich eindeutig auf Rush bezieht. Hier müssen die Angreifer nämlich Ziele mit Bomben sprengen, während die Verteidiger diese beschützen.

In einem kurzen Text zum Lore-Hintergrund heißt es außerdem, dass es sich bei der Leviathan Division um eine Handvoll Soldaten handele, die mit zerstörerischem Effekt eingesetzt würden. Wahrscheinlich wird damit angedeutet, dass eine Variante von Rush gespielt wird, bei der kleine Teams gegeneinander kämpfen.

Der Spielmodus Rush hat in Battlefield Tradition und war schon in vielen Teilen der Serie spielbar. In Battlefield 2042 kehrte er aber nicht dauerhaft zurück, was bei der Spielerschaft für Unverständnis sorgte.

Was passiert noch bei Battlefield?

Zuletzt wurde das Update 4.1 veröffentlicht, das neue Portal-Waffen und zahlreiche Balance-Anpassungen und Bugfixes brachte. Unter anderem wurde etwa die ziemlich starke Panzerplatte für Soldaten abgeschwächt und schützt nun nur noch den Torso eines Soldaten.

Nach dem Event steht dann im Juni Season 5 an, zu der bisher nur wenige Details bekannt sind. Ein erstes Bild der neuen Map ist etwa im obigen Trailer zu sehen.

Was denkt ihr von dem neu angekündigten Event? Würdet ihr euch über eine Rückkehr des Spielmodus Rush freuen und braucht auch mal Abwechslung von Eroberung und Durchbruch? Hofft ihr vielleicht sogar, dass der Spielmodus dann dauerhaft bleibt? Oder ist euch Rush zu hektisch? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!