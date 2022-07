Battlefield 2042: Update 1.1 erscheint heute und liefert dutzende Verbesserungen

Ihr habt Battlefield 2042 noch nicht aufgegeben oder sogar erst mit den letzten Verbesserungen zu dem EA-Shooter gefunden? Dann haben wir gute Nachrichten für euch: Update 1.1 ist da und beschert Battlefield 2042 dutzende Verbesserungen. Wir liefern euch alle Infos, die Patch Notes und wie es nach dem Update weitergeht.

Falls ihr euch für die aktuelle Season 1 von Battlefield interessiert, was drinsteckt und wie sich das Ganze spielt, können wir euch ebenfalls weiterhelfen. Werft dafür einfach einen Blick in den folgenden Artikel:

160 4 Battlefield 2042 Season 1 - Alle wichtigen Neuerungen endlich angespielt

Update 1.1 für Battlefield 2042ist heute am 6. Juli 2022 um 10 Uhr nach deutscher Zeit erschienen.

Update 1.1 ist auf dem PC circa 6,3 GB groß.

Was verraten die Patch Notes?

Die Patch Notes für Update 1.1 von Battlefield 2042 hatte EA bereits zuvor geteilt. Darin stecken dutzende Verbesserungen, von dem der DICE-Shooter auf zahlreichen Ebenen profitieren dürfte. Die prominentesten Neuerungen lauten gemäß des offiziellen Blogposts auf der EA-Homepage wie folgt:

Neue XP-Events für Piloten-Kills, Entschärfung von Minen und Reparaturen

Diverse Änderungen am Fahrzeug-Balancing, zum Beispiel die Verringerung der Feuerrate der 50-mm-Kanone des MV38-Condor

Neues Balancing des DMR, um die Effektivität auf große Distanz zu erhöhen

Battlefield Portal erhält neue Spielbereiche und Fahrzeuge sowie Optionen für Modifikatoren und den Regel-Editor, um die Erstellung eigener Modi weiter zu fördern

In Update 1.1 für Battlefield 2042 steckt allerdings noch viel mehr. Alle Patch Notes findet ihr auf Seite 2 dieses Artikels, wo ihr euch durch sämtliche Verbesserungen und Neuerungen wühlen könnt.

Neuen Content gibt es mit 1.1 allerdings nicht. Diesbezüglich müssen sich Spieler von Battlefield 2042 wahrscheinlich bis zum nächsten Update gedulden, das im August 2022 erscheinen soll. Zuvor gab es mit Season 1: Zero Hour neuen Content, den Trailer dazu könnt ihr euch wie folgt ansehen:

Wie bereits erwähnt soll es im August 2022 mit dem nächsten Update für Battlefield 2042 weitergehen. So viel hat EA bereits verraten. Was genau drin steckt, ist aktuell nicht bekannt. Wir lassen es euch natürlich wissen, sobald es weitere Infos dazu gibt.

Trotz schwacher Spielerzahlen, vernichtendem Feedback der Fans und weiteren Problemen, von denen Battlefield 2042 geplagt wird, hat EA den Multiplayer-Shooter wohl noch nicht aufgegeben. Der Publisher dementierte so beispielsweise die Behauptungen verschiedener Insider, dass der Support nur noch notdürftig am Leben gehalten würde.

Tatsächlich hat DICE die neue Chefin der Battlefield-Studios Rebecka Coutaz auf 2042 angesetzt, die das Spiel definitiv nicht sterben lassen will. Damit werden andere Projekte wie zum Beispiel Mirror’s Edge hinten angestellt, damit sich das Team voll und ganz auf Battlefield 2042 konzentrieren kann.

Unser GameStar-Podcast: Woran Service Games wie Battlefield 2042 oder auf Age of Empires 4 gerne mal scheitern, behandeln wir übrigens auch in unserem GameStar-Podcast. Hört am besten einfach mal selbst rein:

Link zum Podcast-Inhalt

Das nächste Battlefield nach 2042 ist bereits in Arbeit

Allerdings wissen wir auch, dass EA bereits auf die Zeit nach Battlefield 2042 blickt. Battlefield 7 soll im Jahr 2024 erscheinen und abermals auf ein Modern Military-Szenario setzen. Dabei soll sich das nächste Battlefield von einigen Features und Ideen seines Vorgängers verabschieden, während sogar wieder auf eine Singleplayer-Kampagne gesetzt wird. Die wichtigsten, bisher bekannten Infos zu Battlefield 7 findet ihr hier:

292 7 Battlefield 7 Laut Insider in Arbeit, lernt »wertvolle Lektionen von 2042«

Wie steht ihr aktuell zu Battlefield 2042: Ist der Multiplayer-Shooter für euch mit seiner ersten Season und den letzten Updates wieder interessant geworden? Oder habt ihr ihn längst aufgegeben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!