Der Release von Battlefield 2042 wurde verschoben. Statt am 22. Oktober erscheint der neue DICE-Shooter jetzt am 19. November 2021. Und damit verändern sich natürlich auch die Termine für den Preload und Early-Access-Zugang von und zu Battlefield 2042.

In diesem Artikel liefern wir euch eine Übersicht zu allen neuen Daten: Wann genau der Release von Battlefield 2042 erfolgt, zu welchem Zeitpunkt ihr das Spiel herunterladen könnt und wer wann Vorabzugang bekommt. Alles weitere Wissenswerte zu Battlefield 2042 findet ihr in unserem großen Infohub.

Alle Infos zum neuen Release von Battlefield 2042

Die folgenden Daten und Termine lassen sich aktuell aus Origin ziehen.

Release: Wann erscheint Battlefield 2042?

Datum: 19. November 2021

19. November 2021 Uhrzeit: 9 Uhr morgens nach deutscher Zeit

Early Access: Wann ist der Vorabzugang verfügbar?

Wer sich die Gold- beziehungsweise Ultimate-Edition von Battlefield 2042 leistet, der darf schon eine Woche früher ran. Dasselbe Angebot gilt auch für Mitglieder des EA Play-Abonnements. Die exakten Termine dafür lauten:

Datum: Ab dem 12. November 2021

Ab dem 12. November 2021 Uhrzeit: ab 9 Uhr morgens nach deutscher Zeit

Was Fans, die vorab spielen, beachten sollten: Mitglieder von EA Play dürfen insgesamt nur zehn Stunden lang vor Release Battlefield 2042 spielen. Abonnenten von EA Play Pro unterstehen keinem Zeitlimit und können vor der finalen Veröffentlichung so lange spielen, wie sie wollen.

Preload: Wann kann ich den Download starten?

Wer Battlefield 2042 vorbestellt, kann das Spiel schon vorab herunterladen. Damit können Vorbesteller pünktlich zum Release oder eben zum Start der Early-Access-Phase loslegen. Die genauen Daten dafür fallen auf den folgenden Termin:

Datum: 8. November 2021

8. November 2021 Uhrzeit: 19 Uhr nach deutscher Zeit

Wie steht es um die Beta von Battlefield 2042?

Vor dem finalen Release von Battlefield 2042 steht noch eine Beta-Phase an. Mit der Verschiebung des Veröffentlichungstermins ändern sich aber wohl auch hier die Daten.

Es ist zwar noch nicht offiziell, aber dem für gewöhnlich sehr gut informierten Insider Tom Henderson zufolge beginnt die Battlefield-Beta jetzt am 6. (Early-Access) beziehungsweise am 8. Oktober 2021 (Open Beta). Alle weiteren Infos bekommt ihr in unserem separaten Artikel zu dem Thema.

Was haltet ihr von der kurzfristigen Verschiebung von Battlefield 2042: Macht ihr euch Sorgen um den finalen Release oder ist das für euch kein Grund zur Beunruhigung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!