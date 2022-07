Während sich Battlefield 2042 langsam aber sicher von seinem enormen Tief erholt, kramen einige Spieler lieber wieder Battlefield 3 aus dem Hinterstübchen. Grund dafür ist die neu erschienene Reality Mod, die den Multiplayer-Shooter entschieden düsterer, ernster und taktischer gestaltet. Das Fan-Projekt hat jetzt innerhalb weniger Stunden so viele Spieler angelockt, dass die Server voll waren.

Wenn ihr noch nicht den stimmungsvollen Trailer zur Mod gesehen habt, könnt ihr das hier nachholen:

Was genau ist die Reality Mod?

Vielleicht kennen Battlefield-Fans der älteren Ableger noch die BF2-Mod Project Reality. Die Macher der neuen Mod für Teil 3 zogen viel Inspiration aus Project Reality, wie sie selbst angeben. Es gibt bodenständigere Gefechte, sowie ein minimalistischeres HUD als im Original-Spiel und viele weitere Änderungen. Was alles genau in der ambitionierten Mod steckt, könnt ihr hier nachlesen:

Wie stark war der Anlauf?

Wie der Fan-Account Battlefield Bulletin auf Twitter verrät, waren innerhalb der ersten Stunde seit Release am 17. Juli schon über 3500 Spieler online. Die Modder haben mit so einem Ansturm offenbar nicht gerechnet, die Server waren nämlich rappelvoll. Innerhalb weniger Stunden wurden die Kapazitäten jedoch schon ausgebaut.

Wie installiert ihr die Reality Mod?

Wenn ihr euch direkt ins Gefecht stürzen wollt, dann könnt ihr einfach folgender Anleitung folgen und direkt in den Kampf ziehen.

Was ihr benötigt:

Battlefield 3 muss logischerweise in eurem Besitz sein und auch über EA Origin laufen können. Wenn ihr BF3 auf Steam besitzt, sollte das auch kein Problem sein, solange es mit Origin verbunden ist.

Ihr benötigt alle DLCs von Battlefield 3

Außerdem braucht ihr einen EA Origin Account

Ein Account bei der Modder-Gruppe Venice Unleashed darf auch nicht fehlen

Zuletzt benötigt ihr nur noch den Venice Unleashed Mod Installer

Systemvoraussetzungen

Die Systemvoraussetzungen für die Reality Mod sind etwas höher als die des Originalspiels, sollten aber bei jedem halbwegs aktuellen Rechner keine Probleme machen:

Betriebssystem: Windows 7 (64-bit) oder neuer

Windows 7 (64-bit) oder neuer Prozessor: Quad-core CPU 3.0 GHz oder höher

Quad-core CPU 3.0 GHz oder höher Arbeitsspeicher: 8GB RAM oder höher

8GB RAM oder höher Grafik: Grundfrequenz 1120 MHz und 4GB Videospeicher oder höher

Grundfrequenz 1120 MHz und 4GB Videospeicher oder höher DirectX: Version 11 oder höher

Version 11 oder höher Speicherplatz: Mehr als 20 GB freien Speicher

Installation

Wenn ihr das alles erfüllt, könnt ihr den Venice Unleashed Mod Installer starten, euch mit eurem Account anmelden und ihn mit eurem Origin-Account verbinden. Erstellt euren Soldaten, geht vielleicht noch einmal sicher, dass in den Optionen das richtige Mikrofon eingestellt ist und schon könnt ihr auf die Suche nach Servern gehen.

Um die passenden Server zu finden, müsst ihr danach in der Suchleiste filtern, sonst werden euch andere Mod-Server von Venice Unleashed angezeigt. Den passenden Button findet ihr unter »Server« im Reiter »Tags«. Schon solltet ihr die richtigen Server finden und euch in die Schlacht stürzen können.

Falls ihr Schwierigkeiten mit der Installation habt, guckt euch den offiziellen Beginners Guide an. Dort werden neben der Installationshilfe auch nützliche Tipps für die Mod gezeigt:

Der düstere Look der Mod schlägt damit in eine ganz andere Kerbe als das farbenfrohere Battlefield 2042. Ob Vice beim nächsten Battlefield auch wieder in eine etwas ernstere Kerbe einschlagen werden, bleibt abzuwarten. Ein paar Entscheidungen wurden auf jeden Fall schon überdacht, so soll im neuen Battlefield die Singleplayer-Kampagne zurückkommen.

Habt ihr in die Reality Mod schon reingespielt oder habt ihr es noch vor? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!