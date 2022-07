Zahlen belegen: Ganz langsam kämpft sich Battlefield 2042 aus einem tiefen Loch

Von 100.000 Spielern zum Release zu durchschnittlich 2.000 standhaften Specialists, die wenige Monate nach Release noch auf den Schlachtfeldern kämpften: Das als Servicegame angelegte Battlefield 2042 legte eine Talfahrt hin, die sich weder Publisher noch Spieler erhofft hatten.

Nach dem Release des ersten Content-Updates scheinen sich Stimmung und Lage jedoch zum ersten Mal verbessert zu haben. Das zeigt sich bei einem genaueren Blick auf Spielerzahlen und Steam-Reviews. Wie sich die neuen Inhalte von Season 1 spielen, haben wir für euch bereits in einem vorangegangenen Artikel behandelt:

Battlefield überholt Halo Infinite

Es ist kein Meilenstein, aber vielleicht ein Hoffnungsschimmer: Das erste große Content-Update bringt offenbar Spieler zurück und vervielfachte nach dem Release kurzzeitig die Zahlen der gleichzeitig aktiven Specialists auf Steam. Wie Tom Henderson auf Twitter feststellte, kann Battlefield damit derzeit sogar am Free2Play-Multiplayer von Halo: Infinite vorbeiziehen:

Allerdings zeigt sich bei genauerer Betrachtung, dass dieses Hoch nicht unbedingt von Dauer sein wird. So startete man den Release von Season 1 mit immerhin 15.000 gleichzeitig aktiven Spielern, von denen sich nun wohl wieder einige verabschiedet haben. Die Spielerkurve neigt sich also bereits wieder nach unten:

Um die Spieler bei der Stange zu behalten, muss das Spiel wahrscheinlich in nächster Zeit mit weiteren Updates und am besten auch neuen Inhalten versorgt werden. Letztere dürften aber noch bis Season 2 auf sich warten lassen. Die Zukunft von Battlefield 2042 scheint deswegen weiterhin ungewiss. Immerhin haben die Entwickler bereits ein weiteres Update nachgeliefert, das einige Verbesserungen bringt:

Die Stimmung wird positiver

Nicht nur die Spielerzahlen, auch die Stimmung in der Community scheint sich langsam zu bessern. Die neuen Inhalte von Season 1 wurden in sozialen Netzwerken grundsätzlich positiv aufgenommen und auch auf Steam könnte sich der Wind drehen. So sind die Reviews seit dem Launch Größtenteils negativ (28 Prozent positiv), die Bewertungen der letzen 30 Tage kommen aber nun immerhin auf ein Ausgeglichen (42 Prozent positiv).

Der Grundtenor der positiven Bewertungen bleibt allerdings meist gespalten. So seien die neuen Inhalte gut und das Spiel insgesamt besser geworden, allerdings brauche es mehr. Season 1 wird als Schritt in die richtige Richtung wahrgenommen, Battlefield habe allerdings noch einen langen Marsch vor sich.

Ob die Entwickler am Ende einen Großteil der enttäuschten Spieler zurückholen kann, bleibt also fraglich. Einige Battlefield-Fans, wie auch unser Shooter-Experte Phil, setzen inzwischen ihre Hoffnung auf Call of Duty:

Wie geht es mit Battlefield weiter?

Electronic Arts möchte laut eigenen Angaben den Shooter längst nicht aufgeben und widerspricht Gerüchten, laut denen nur noch wenige Entwickler an Battlefield 2042 arbeiten. Tatsächlich sollen andere Projekte verzögert werden um dem Spiel die notwendige Aufmerksamkeit widmen zu können:

Trotz allem ist aber wohl auch schon den nächsten Battlefield-Titel in Planung, der 2024 kommen soll. Inzwischen gilt schon als sicher, dass wir uns hier wieder auf eine Singleplayer-Kampagne freuen dürfen.

Was haltet ihr vom aktuellen Zustand Battlefields? Gebt ihr dem Spiel mit neuen Inhalten noch eine Chance, oder ist es für euch bereits gestorben? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!