Battlefield 5 - Auf der Gamescom ist bereits die Beta-Version spielbar

Aktuell ist die zweite Closed Alpha zu Battlefield 5 spielbar, die inhaltlich auf der ersten aufbaut, aber einige Änderungen basierend auf Spielerfeedback mitbringt. Zur Gamescom-Version soll es aber nochmal einen größeren Sprung geben. Hier handelt es sich schon um die Beta-Fassung.

Das teilte Multiplayer Producer David Sirland über Twitter mit. Beim Spielen der Gamescom/Beta-Version und der Alpha-Version nacheinander, sei ihm noch einmal deutlich geworden, wie viel Arbeit seit Mai in Battlefield 5 geflossen ist. Mit dem Tweet bestätigt er damit auch, dass die Gamescom-Version und die Beta-Version identisch sind.

Playing the Battlefield V Closed Alpha just after the GamesCom/Open Beta build makes you appreciate just how much awesome work has gone into the game since May. Wow.