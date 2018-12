Das erste Kapitel der Tides of War sollte am 4. Dezember starten. Der Panzerstorm-DLC versprach allen Spielern von Battlefield 5 unter anderem eine neue panzerfokussierte Karte in Belgien, doch jetzt musste der Release verschoben werden, wie das Team auf Twitter und im Launch-Livestream zum DLC bekannt gab. Der Grund: Ein nicht näher definiertes Problem. Wörtlich heißt es:

The team has discovered an issue with the #Battlefield Chapter 1: Overture update. Rather than create issues in the game, we’re holding the update for the time being. We don’t anticipate a long delay and we’ll be back with more news tomorrow or as soon as we have it. pic.twitter.com/bc6xlWPc8e