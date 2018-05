Endlich wissen wir, was in Battlefield 5 auf uns zukommt. Es geht zurück in den zweiten Weltkrieg mit neuen War Stories für Singleplayer, einem brandneuen Koop-Modus und gewohntem Multiplayer. Erscheinen wird der neue Shooter von DICE am 19. Oktober 2018. Allerdings gibt es einige Methoden, um Battlefield 5 schon früher zu spielen.

Vorab-Zugang zum Weltkriegs-Shooter erhalten nämlich sowohl Vorbesteller der Deluxe Edition, als auch Abonnenten von Origin Access und E3-Besucher:

Vorbestellerboni : Wer sich schon jetzt eine Deluxe Edition von Battlefield 5 zulegt, darf bereits drei Tage vor Release, also ab dem 16. Oktober spielen. Wer dagegen die Standard Edition vorbestellt, muss wie alle anderen bis zum 19. warten.

: Wer bereit ist, vier Euro pro Monat oder 25 Euro für ein ganzes Jahr für den Abo-Service von EA zu bezahlen, startet sogar noch früher ins Spiel. Abonnenten von Origin Access erhalten schon ab dem 11. Oktober Zugang zu Battlefield 5, allerdings nicht unendlich lang. Das sogenannte Play-First-Trial erlaubt euch genau 10 Stunden lang das Spiel auszuprobieren, danach ist Schluss. Aber immerhin muss man nicht das komplette Spiel kaufen. Diese Option funktioniert übrigens nicht nur auf dem PC mit Origin Access, sondern genauso auch auf der XBox One mit EA Access. Anspielen auf der E3: Der frühestmögliche Zeitpunkt, um selbst Hand an Battlefield 5 zu legen, ist bereits Mitte Juni. Auf der E3 in Los Angeles können Besucher des EA Play Events nämlich schon Monate vor Release den großen Operations Modus Probe spielen.

Beta von Battlefield 5

Auch eine Beta wurde bereits für Battlefield 5 angekündigt. Wann genau die Testphase stattfinden soll, ist allerdings noch nicht klar. Auch wie genau man daran teilnehmen kann, hat EA noch nicht verraten.

Aber immerhin eines steht fest: Vorbesteller erhalten garantierten Zugang zur Beta. Mehr Infos zur Testphase wird EA auf der E3 bekannt geben.

