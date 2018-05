Dieses Jahr wird alles anders: Erst bekommt Call of Duty: Black Ops 4 einen Battle-Royal-Modus und dafür keine klassische Singleplayer-Kampagne und nun sollen die Entwickler von Treyarch angeblich auch noch auf einen Season Pass für den Multiplayer verzichten.

Zumindest sind bislang nirgends Informationen zu einem Season Pass zu finden. Selbst die Special Editions, die schon jetzt in großen Vorbesteller-Boxen mit allerlei Extras angeboten werden, enthalten keine Hinweise auf künftige DLCs und entsprechende Möglichkeiten, sie in einem Komplett-Paket zu kaufen. In früheren Call-of-Duty-Teilen gehörte der Season Pass meist zu den ersten Dingen, die Fans erwerben konnten.

