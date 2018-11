In Battlefield 5 gibt es keinen Mörser. Oder doch? Wie findigen Spielern aufgefallen sein dürfte, lässt sich der PIAT Anti-Panzer-Granatwerfer der Assault-Klasse auch effektiv gegen Infanterie einsetzen. Allerdings muss man auf mittlere Entfernung schon ganz schön hoch zielen, da die Flugkurve der Granaten ziemlich schnell abfällt.

Der Clue: Beim PIAT-Werfer handelt es sich auch um einen Taschen-Mörser!

So funktioniert der PIAT-Mörser: Wählt zunächst den PIAT aus. Haltet nun die rechte Maustaste gedrückt, um in den Zielmodus zu wechseln. Werft ihr nun einen Blick auf die Minikarte, seht ihr einen roten Punkt an dem Ort, wo die Granate einschlagen wird. Um etwas weiter entfernte Ziele zu treffen, könnt ihr durch Druck auf Taste M zuvor die Karte vergrößern.

Über Deckungen mörsern

Dieses versteckte Feature des PIAT könnt ihr euch in Battlefield 5 zunutze machen und auch über Deckungen hinaus auf Gegner feuern. Besonders hilfreich ist es, wenn ein Scout zuvor die Infanterieziele markiert, wodurch sie auf eurer Minimap auftauchen. Aber auch gepanzerte Fahrzeuge könnt ihr so effektiv über Deckungen hinaus angreifen.

Habt ihr keinen Spotter zur Hand, könnt ihr mit Taste Q auch selbstständig einen Ort in der Spielwelt markieren, an dem ihr Feindbewegungen registriert. Danach einfach wie gehabt den PIAT auf diesen Marker auf der Minimap ausrichten und fröhlich drauflos mörsern.

Hab ihr eigene geheime Tricks und Kniffe in Battlefield 5 entdeckt, die ihr mit den anderen Spielern teilen möchtet? Schreibt sie gerne in den Kommentaren!

