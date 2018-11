Das erste Update im »Tides of War«-Zyklus für Battlefield 5 kommt am 4. Dezember und bringt unter anderem die neue Panzerstorm-Map. Aber auch Balance-Änderungen sind anberaumt, an der Time to Kill und der Time to Death ändern die Entwickler aber im kommenden Patch nichts - noch nichts.

Denn in Zukunft soll für DICE die Time to Death (TTD), also die Dauer von der Wahrnehmung von Schaden bis zum Tod des eigenen Spielcharakters, eine wichtige Baustelle sein. Die Änderung der TTD könne auch zu einer »wahrgenommenen längeren TTK« führen, wie Entwickler DICE auf Reddit erklärt.

In manchen Situationen ist die TTD-Erfahrung in Battlefield 5 unbefriedigend, weil man nicht mehr rechtzeitig auf Beschuss reagieren kann. Das führt hin und wieder zum dem subjektiven Eindruck, durch nur einen einzigen Treffer getötet worden zu sein.

Was steckt hinter TTD?

Spieler von Battlefield 5 geben an, das Gefühl zu haben, im Spiel zu schnell zu sterben. Im Vergleich zum Vorgänger Battlefield 1, hat DICE sowohl TTK als auch TTD spürbar verkürzt, um ein realistischeres Spielgefühl zu erzeugen. Die beiden Balance-Faktoren hängen eng zusammen.

In die Time to Death von BF5 spielen aber noch weitere Faktoren, als bloß die Zeit, die Gegenspieler benötigen, um euch aus den Latschen zu ballern. So will sich DICE auch Schadensrückmeldungen und Netcode anschauen. Langfristiges Ziel sei es, ein befriedigendes Spielgefühl sicherzustellen.

Um die Anpassungen möglichst communityfreundlich vorzunehmen, möchte der Entwickler Änderungen an der Time to Kill in Battlefield 5 zunächst den Spielern vorschlagen und Feedback auswerten. Sobald etwas diesbezüglich an BF5 geändert wird, sollen die alten Einstellungen zudem auf extra Servern weiterhin spielbar bleiben.

Insgesamt sei das Community-Feedback zur allgemein kürzeren Time to Kill in Battlefield 5 positiv. Spieler würden es begrüßen, schnellere Kills zu erzeugen. Dass das auf der anderen Seite aber auch eine kürzere Zeit bis zum eigenen Bildschirmtod bedeutet, kann hingegen frustrierend sein.

