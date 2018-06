Battlefield 5 - Neue Infos zum neuen Spielmodus »Airborne«

Die Infos zu Battlefield 5 fallen aktuell quasi aus den Wolken. Und, hach, diese Überleitung, denn auch im Modus Airborne springt ihr zu Beginn jeder Partie aus der Luft - zumindest wenn ihr zur Angreifer-Seite gehört.

Bisher hatten wir nur vage Rahmenbedingungen für Airborne, den viele versehentlich für einen Battle-Royale-Verschnitt hielten. In einem Tweet kommunizieren die Entwickler jetzt einige Klarstellungen: In Airborne greift ihr als Fallschirmspringer feindliche Artillerie auf dem Boden an, und als Verteidiger knöpft ihr euch vom Boden aus die fliegenden Feinde vor.

Say hello to Airborne: a new #Battlefield V mode where you'll parachute into the battlefield and work with your squad to destroy enemy artillery, or defend them and make sure the threat from above is dealt with. pic.twitter.com/Pw9j7isjFe