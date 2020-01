Ja, es wurde schon vor langer Zeit versprochen: Tank Customization in Battlefield 5. Ihr sollt eure Panzer nach euren Vorlieben mit feschen Skins wie Tarnwerk, Sandsäcken, Nationalflaggen und so weiter verschönern können. Bislang hat es das Feature aber nicht in BF5 geschafft. Lediglich das Auftragen von Panzer-Lackierungen ist bislang möglich.

Im Laufe von Kapitel 6 von Battlefield 5 soll es nun endlich so weit sein. Konkret steht die Panzer-Personalisierung mit Update 6.2 an, wie Community-Manager Freeman via Twitter versprach.

During Chapter 6 we'll make good on a Promise.



Tank Customization is currently planned for our 6.2 Update later in the Chapter, and I'll be keen to show you more as we get closer to that. Thanks for keeping us honest! This truly is #ComingSoon #Battlefield pic.twitter.com/MgfaSMjKgQ