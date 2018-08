Battlefield 5 - Vorbestellungen schwächeln angeblich stark

Kriseln die Vorbestellungen von Battlefield 5? Glaubt man der Wall-Street-Journal-Autorin Sarah Needleman, dann stolpert die Preorder-Kampagne zum Weltkriegs-Shooter recht gehörig. Sie bezeichnet die Verkaufszahlen bisher als »schwach« und bezieht sich dabei auf die Finanz-Analysten von Cowen. Man vergleicht das mögliche Schicksal von Battlefield 5 sogar mit Titanfall 2.

Zur Erinnerung: Titanfall 2 geriet 2016 zwischen die Marketing-Räder von EAs hauseigenem Battlefield 1, zugleich schlief mit Call of Duty und Co. natürlich auch die Konkurrenz nicht. Trotz sehr guter Resonanz der Spieler konnte sich der PvP-Shooter einfach nicht gegen all diese zeitgleich erscheinenden Rivalen durchsetzen.

Und genau diese mögliche Zukunft prognostizieren die Analysten nun auch für Battlefield 5. Denn auch hier gibt's einige große Releases, die zeitlich nah beieinander liegen:

Womöglich spielt auch die durchwachsene Resonanz zum Reveal-Trailer eine Rolle, doch das ist zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation. Ebenso offen bleibt ein Zusammenhang zwischen den Zahlen von Battlefield 5 und dem Weggang von EA-Executive Patrick Söderlund. Sarah Needleman erwähnt beide Infos zwar im Verbund, eine klare Verbindung steht bisher aber nicht fest.

Zudem bleibt abzuwarten, inwieweit der jüngst gestartete Abo-Service Origin Access Premier die Preorder-Käufe beeinflusst. Schließlich wird man dort - eine monatliche Zahlung von 15 Euro vorausgesetzt - Battlefield 5 ebenfalls in vollem Umfang spielen können. Ohne Kauf. Außerdem bleibt die Quelle uns natürlich die offiziellen Zahlen schuldig.