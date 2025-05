Battlefield 6: Insider verrät handfeste Details zum Battle Royale, Release mit Season 1 wahrscheinlich

Dass Battlefield 6 einen Battle Royale bekommen wird, gilt schon länger als gesichert. Bisher gab es zu dem Modus aber lediglich rudimentäre Informationen.

Jetzt verrät der bekannte Battlefield-Leaker Temporyal spannende Gameplay-Details, die erstmals ein genaueres Bild davon zeichnen, wie sich das Ganze spielen wird.

Firestorm-Setting

Missionsystem

Fahrzeuge

Oversight & Respawns

Release-Termin

Entwickler

Woher stammen die Infos?

Der Dataminer Temporyal bezieht seine Informationen direkt aus dem Alpha-Build, der derzeit von Testern weltweit in Battlefield Labs gespielt wird. Da die Informationen nicht offiziell bestätigt werden können, solltet ihr sie mit Vorsicht genießen. Im Lauf der Entwicklung können sich Einzelheiten noch jederzeit ändern.

Ein Feuersturm als Setting

Die große Map des BR-Modus von BF6 ist in Kalifornien angesiedelt. Dort breitet sich nach einer Explosion in einer geheimen Forschungseinrichtung der Kampfstoff NXC aus und sorgt für eine Flammenwand, die das Spielgebiet als Zirkel immer weiter verkleinert und Spieler einschließt – dieses Feature kehrt also aus Firestorm zurück, dem Battle Royale von Battlefield 5.

NXC wird auch in der Story der Solo-Kampagne von EA Motive eine zentrale Rolle spielen. Zum Setting heißt es:

Als mehrere Söldnergruppen das Labor angreifen, setzt der Führungsoffizier ein Eliteeinheit ab, um das Zielgebiet zu sichern, bevor die Geheimnisse in die falschen Hände geraten.

23:37 Der Battlefield-Riesenleak verrät schon so viel!

Missionen Royale

Auf der BR-Map können Squads Missionen erfüllen (zum Beispiel eine Bombe an einem bestimmten Punkt legen) und sich damit bestimmte Vorteile erspielen – wie Zugangskarten für Fahrzeugbunker, Waffenabwürfe und Field Upgrades, die bestimmte Klassenfähigkeiten freischalten.

Missionen sind jedoch nicht ohne Risiko: Andere Spieler können intervenieren und sich die Belohnung unter den Nagel reißen (indem sie beispielsweise die gelegte Bombe wieder entschärfen).

Bei den Missionen kommen auch die Klassen-Gadgets zum Einsatz: Der Ingenieur kann etwa den Schweißbrenner nutzen, um Safes zu knacken.

Die Feuerwalze war bereits in Firestorm eine beeindruckende Levelbegrenzung und äscherte Gebäude, Spieler und Fahrzeuge gnadenlos ein.

Fahrzeugbunker wieder da

Vehikel spielen auch im Battle Royale eine wichtige Rolle. Wer eine Schlüsselkarte zu einem Fahrzeugbunker erbeutet, kann dort ein mächtiges Fahrzeug ergattern. Im Firestorm-Modus von BF5 gab es bereits solche Fahrzeugbunker, in denen zum Beispiel Kampfpanzer schlummerten – ein handfester Vorteil für Squads, die sich dorthin wagten.

Um Fahrzeuge zu kontern, kommen in BF6 erneut Klassen-Gadgets wie der Raketenwerfer oder Minen zum Einsatz. Hat ein Squad keine entsprechende Ausrüstung zur Hand, muss es Kisten mit Panzerabwehrwaffen aufstöbern. An Resupply-Stationen kann man Fahrzeuge reparieren und aufmunitionieren.

Bereits in Firestorm konnte man Fahrzeugdepots erobern. Als Belohnung winken Helikopter, Panzer & Co.

Auch nach dem Tod beschäftigt

Wer früh in einer BR-Runde den Löffel abgibt, erhält eine zweite Chance und kann wieder in Match einsteigen; wie lange diese Schonfrist andauert, bleibt jedoch offen. An bestimmten Redeploy-Punken können Squads ihre gefallenen Teamkameraden wiederbeleben – allerdings nur, wenn keine feindlichen Spieler den Punkt einnehmen und den Respawn so verhindern.

Aber auch wer endgültig weg vom Fenster ist, soll noch etwas beitragen können: Statt nur zuzugucken, können tote Spieler im Oversight-System Kameras, Drohnen und Türme steuern und ihr Squad aus dem Jenseits unterstützen. Dazu muss das Team ein Oversight-Terminal einnehmen.

Weitere spannende Details:

Umherstehende Fahrzeugen halten Loot bereit, können aber alarmgesichert sein.

Es gibt Panzerplatten, die man z.B. aus der Supply-Kiste der Versorger-Klasse zieht.

Nahkampf-Kills von gedownten Spielern enthüllt kurzzeitig die Position ihres Teams.

Der NXC-Feuerring verbrennt alles und jeden, Spieler in der Nähe nehmen Schaden.

Vehikel-Schlüsselkarten können von besiegten Gegnern eingesammelt werden.

Durch Loadout-Drops enthalten Waffen, die im Gunsmith selbst gebaut wurden.

Wann erscheint der BR?

Der Dataminer Temporyal selbst glaubt, dass der Battle-Royale-Modus in Season 1 von BF6 erscheinen wird, in der die US-Westküste das zentrale Thema sein könnte. Ein geleaktes Artwork deutete bereits Kämpfe in den Hollywood Hills an, zum Launch sei aber New York der einzige US-Schauplatz.

Temporyal zufolge wäre auch aus Marketing-Perspektive ein Content-Paket rund um L.A. zur ersten Season sinnvoll – dann könnten die beiden in Kalifornien angesiedelten Multiplayer-Maps Badlands und Eastwood, ein Downtown-Remaster aus BF Hardline (ebenfalls von Ripple Effect) und der Battle Royale zusammen erscheinen.

Dafür spräche auch, dass die BR-relevante Inhalte wie das Armor-System mit »S1« verknüpft seien, so Temporyal im Gespräch mit GameStar.

Wer entwickelt den BR?

Das (noch namenslose) Battle Royale ist dem Vernehmen nach eine eigenständige Free2Play-Auskopplung aus Battlefield 6. Entwickelt wird der Modus von Ripple Effect (vormals DICE L.A.) unter Respawn-Gründer Vince Zampella.

Das entkräftet auch automatisch die häufig aufgestellte Behauptung, ein Battle Royale würde der Entwicklung des Hauptspiels Ressourcen entziehen – denn Multiplayer-Entwickler DICE hat mit dem Battle Royale erstmal gar nichts am Hut.