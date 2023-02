Battlefield und Apex Legends Mobile auf einen Schlag eingestellt, Studio wohl aufgelöst

Weniger als ein Jahr hat Apex Legends Mobile durchgehalten, bis EA ankündigte, das Spiel einstellen und abschalten zu wollen. Noch schlechter ergeht es allerdings dem noch gar nicht veröffentlichten Battlefield Mobile, dessen Entwicklung abgebrochen und das zuständige Studio aufgelöst wird. Fast gleichzeitig wurde übrigens auch eine Verschiebung von Jedi: Survivor angekündigt:

Was passiert mit Apex Legends Mobile?

Von der Ankündigung am 31. Januar an bleiben euch noch 90 Tage zum Spielen, die Server sollen am 1. Mai 2023 in allen Regionen abgeschaltet werden und Apex Legends Mobile nicht mehr spielbar sein. Echtgeldkäufe wurden bereits deaktiviert und das Spiel aus den Appstores entfernt. Ihr könnt vorhandenes Gold noch ausgeben, bekommt aber kein Geld für bereits getätigte Einkäufe zurückerstattet.

Wie begründet man das Ende? Laut einer offiziellen Stellungnahme konnte man nach einem starken Start nicht den eigenen Erwartungen an die Qualität, Quantität und Regelmäßigkeit neuer Inhalte gerecht werden. Man sei überzeugt, dass es auch für die Spielerinnen und Spieler die richtige Entscheidung sei, das Spiel einzustellen.

Wie geht es mit der Marke Apex Legends weiter? Grundsätzlich sei man bei Respawn weiterhin der Mobile-Plattform und Apex Legends nicht abgeneigt, heißt es in der Stellungnahme. Man freue sich auf künftige Gelegenheiten, dort den Spielerinnen und Spielern zu dienen . Ein weiterer Mobile-Ableger wird also trotz des Misserfolgs nicht ausgeschlossen.

Für den PC und Konsolen habe die Einstellung des Mobile-Spiels dagegen gar keine Bedeutung, so wird versichert. Apex Legends sei stark und werde weiterhin Updates veröffentlichen. Im Januar startete etwa das Spellbound Collection Event mit einem neuen, alten Modus:

Und was ist mit Battlefield?

Ganz still und leise wird der in einer Beta-Phase befindliche Mobile-Ableger von Battlefield ebenfalls eingestellt. Die Website Venturebeat berichtet außerdem, das zuständige Studio Industrial Toys werde aufgelöst. In der offiziellen Ankündigung wird die Einstellung des Spiels mit einem Strategiewechsel begründet:

[...] Wegen unserer Strategie, ein stark vernetztes Battlefield-Ökosystem zu erschaffen, haben wir uns entschieden von der bisherigen Richtung abzuweichen, um unsere Vision für die Franchise in bestmöglicher Form zu liefern und die Erwartungen unserer Spieler zu erfüllen. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, das enorme Potenzial von Battlefield freizusetzen. Wir arbeiten hart daran, Battlefield 2042 weiterzuentwickeln und befinden uns in der Vorproduktion zukünftiger Battlefield-Erfahrungen. [...]

Ob die Einstellung des Mobile-Spiels auch mit dem Misserfolg von Battlefield 2042 zu tun hat, wird nicht erklärt. Der Shooter soll nach der aktuellen Season 3 noch mindestens zwei weitere Seasons erhalten, wie bereits früher bestätigt wurde. Wie sich BF 2042 nach seinem katastrophalen Launch nun spielt, lest ihr in unserem Nachtest:

Wie nehmt ihr die Nachricht von der Einstellung der beiden Spiele auf? Habt ihr Apex Legends gespielt, oder euch auf Battlefield Mobile gefreut, und ihr ärgert euch jetzt? Oder sind entweder Shooter oder Mobile-Spiele gar nicht euer Ding und euch ist es egal? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!