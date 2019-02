Battletech - 'Mech-Taktik am Wochenende gratis zocken

Wer XCom mag und auch noch ein Fan großer Kampfmaschinen ist, der sollte sich schleunigst auf den Weg zu Steam machen. Hier könnt ihr noch bis Montag das Taktikspiel Battletech komplett kostenlos ausprobieren.

Battletech stammt von Harebrained Schemes und wird von Fans als eines der besten Spiele in dem Scifi-Universum angesehen. Auch in unserem Test überzeugten uns die rundenbasierten Taktikkämpfe: Wir vergaben ganze 82 Punkte.

'Mechs statt Aliens

Das PC-Spiel basiert auf dem gleichnamigen Tabletop-Spiel aus dem Jahr 1984, das von Jordan Weisman und L. Ross Babcock III erdachte wurde. Kern der Geschichte sind politische Intrigen und Konflikte zwischen einer Reihe feudalistisch organisierter Häuser in der fernen Zukunft. Sozusagen Game of Thrones mit riesigen Mechs.

Das Gameplay erinnert an die X-Com-Reihe: In rundenbasierten Taktikkämpfen versucht ihr eure Einheiten strategisch klug zu platzieren und deren Fähigkeiten zu nutzen, um mit möglichst wenig Verlusten die Mission zu bestehen. Zwischen den rundenbasierten Kämpfen rüstet ihr eure mobile Basis auf, heuert neue Söldner an, kauft Waffen und Mechteile und passt eure riesigen Kampfmaschinen individuell an.

Auf Deutsch und im Preis gesenkt

Nach einer Reihe von Verschiebungen ist das Spiel mittlerweile auch komplett lokalisiert auf Deutsch verfügbar. Neben Windows könnt ihr Battletech zudem auf Linux und Mac spielen. Wie bei Free Weekends üblich dürft ihr euren Speicherstand zudem übernehmen, solltet ihr euch für den Kauf entscheiden.

Das kostenlose Wochenende geht noch bis Montag, den 25. Februar. Bis 26. Februar könnt ihr es zudem günstiger erhalten. Das Hauptspiel ist um 40% gesenkt und kostet aktuell noch 23,99 Euro. Den ersten DLC, Flashpoint, gibt es 10% günstiger für 17,99 Euro.

