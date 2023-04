Bei Steam sind gerade 15 Top-Spiele stark reduziert

Diese Woche sind besonders viele interessante Triple-A-Spiele im Sale.

Neue Woche, neuer Steam Sale! Welche Titel sich aber wirklich lohnen, ist manchmal nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Deswegen picken wir für euch Woche für Woche einige aktuelle Highlights heraus. Auch dieses Mal gibt es viele Spiele so günstig wie nie zuvor.

Diese Woche kommen besonders Aufbau- und Shooter-Fans auf ihre Kosten. Ihr könnt durch fremde Welten reisen und dort alles kurz und klein ballern um nicht von Aliens als Droge missbraucht zu werden. Oder aber ihr baut eure eigene kleine Welt und müsst sowieso nicht fürchten in den Nasenflügeln eines Außerirdischen zu landen.

Highlight der Woche: Atomic Heart

8:48 Hier sind über 8 Minuten in Atomic Heart, der Shooter-Hoffnung mit Bioshock-Vibes

Genre & Release: Ego-Shooter | 20. Februar 2023

Ego-Shooter | 20. Februar 2023 Rabatt & Preis: 20 Prozent reduziert | 48 statt 60 Euro

20 Prozent reduziert | 48 statt 60 Euro Angebot gilt bis zum: 10. April 2023

Der Open-World-Ego-Shooter Atomic Heart spielt in einer alternativen Realität, in der die Sowjetunion durch die Entdeckung einer neuen Technologie die führende Nation der Welt geworden ist und eine technologisierte Utopie geschaffen hat. Jedoch drehen plötzlich alle Roboter durch und es ist eure Aufgabe herauszufinden, was es damit auf sich hat.

Trotz der platten Story, die zwar gut inszeniert, jedoch tierisch langweilig ist, kann sich das Spiel sehen durchaus sehen lassen. Durch die unglaublich kreative und atmosphärische Welt und die atemberaubende Grafik erzeugt der Titel ein gutes Spielgefühl. Eine weitere Stärke ist das personalisierbare Kampfsystem. Ihr könnt euch mit einem großen Waffenarsenal, vielen verschiedenen Elementar-Kräften und dutzenden Modifikationen austoben und so den Kampf auf euren Spielstil anpassen.

1:46 Atomic Heart: Supernatural-Star Jensen Ackles zerlegt im Trailer Roboter-Dummys

Auch wenn es Atomic Heart qualitativ und besonders wegen seiner Story nicht mit Bioshock aufnehmen kann, sollten dessen Fans zumindest einen Blick riskieren. Immerhin konnte es bei unserem Redakteur André Baumgartner in einigen Momenten wohlige Erinnerungen an seine Abenteuer in Rapture hervorrufen.

Die Russland-Kontroverse Im Vorfeld der Veröffentlichung entbrannte eine Kontroverse darüber, ob die Entwicklung von Atomic Heart teilweise vom russischen Staat finanziert werde und warum sich das inzwischen auf Zypern ansässige Entwicklerteam nicht klarer gegen den Ukraine-Krieg ausspreche. Einen ausführlichen GameStar-Report zum Thema mit der Einschätzung eines Wissenschaftlers lest ihr hier: Mehr zum Thema Experten-Fazit zu Atomic Heart: Sind die Vorwürfe berechtigt? von Martin Dietrich

Weitere spannende Spiele im Sale

Battlefield 5 : Bei diesem Ego-Shooter schlüpft ihr in die Rolle unterschiedlicher Kämpfer während des Zweiten Weltkrieges und erlebt mehrere unabhängige Abenteuer. (um 75 Prozent reduziert auf 12,50 Euro)

: Bei diesem Ego-Shooter schlüpft ihr in die Rolle unterschiedlicher Kämpfer während des Zweiten Weltkrieges und erlebt mehrere unabhängige Abenteuer. (um 75 Prozent reduziert auf 12,50 Euro) Borderlands 3: Bei diesem abgedrehten Loot-Shooter bleibt keine Waffe bei seinem Besitzer. Es sei denn ihr seid der Besitzer. (um 85 Prozent reduziert auf 9 Euro)

17:47 Borderlands 3 - Fazit nach 10 Stunden Gameplay

Euro Truck Simulator 2 : Reise als LKW-Fahrer durch Europa und sehe etwas von der Welt. Auch wenn das Spiel zuweilen anspruchsvoll sein kann, ist es der optimale Titel, um am Abend abzuschalten. (um 75 Prozent reduziert auf 5 Euro)

: Reise als LKW-Fahrer durch Europa und sehe etwas von der Welt. Auch wenn das Spiel zuweilen anspruchsvoll sein kann, ist es der optimale Titel, um am Abend abzuschalten. (um 75 Prozent reduziert auf 5 Euro) Fifa 23 : Der neueste Ableger der erfolgreichsten Fußball-Simulation der Welt. ( Tiefstpreis: um 70 Prozent reduziert auf 21 Euro)

: Der neueste Ableger der erfolgreichsten Fußball-Simulation der Welt. ( um 70 Prozent reduziert auf 21 Euro) Golf With Your Friends : Bei diesem Partyspiel handelt es sich quasi um normales Golf. Wenn da nicht die komplett abgedrehten Spielfelder wären… (um 67 Prozent reduziert auf 5 Euro)

: Bei diesem Partyspiel handelt es sich quasi um normales Golf. Wenn da nicht die komplett abgedrehten Spielfelder wären… (um 67 Prozent reduziert auf 5 Euro) High On Life: Bei diesem Ego-Shooter von Rick-and-Morty-Schöpfer Justin Roiland ist es eure Aufgabe, mit Hilfe verschiedener sprechender Waffen zu verhindern, dass Aliens die Menschheit als Drogen missbrauchen. (Tiefstpreis: um 20 Prozent reduziert auf 39,99 Euro)

2:37 High on Life: Wir bekommen einen Kanister Alien-Sperma geschenkt

It Takes Two : Bei diesem Koop-Jump and Run schlüpft ihr in die Rolle eines zerstrittenen Ehe-Paares, das geschrumpft wurde und nun versucht, wieder groß zu werden. (um 50 Prozent reduziert auf 20 Euro)

: Bei diesem Koop-Jump and Run schlüpft ihr in die Rolle eines zerstrittenen Ehe-Paares, das geschrumpft wurde und nun versucht, wieder groß zu werden. (um 50 Prozent reduziert auf 20 Euro) Jurassic World Evolution 2 : Bei diesem Aufbauspiel errichtet ihr euren ganz eigenen Dinosaurier-Park. ( Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 15 Euro)

: Bei diesem Aufbauspiel errichtet ihr euren ganz eigenen Dinosaurier-Park. ( um 75 Prozent reduziert auf 15 Euro) Marvel’s Midnight Suns : Rundenbasierte Taktik à la XCOM. Nur mit Superhelden und Deckbuilding-Mechanik. ( Tiefstpreis: um 50 Prozent reduziert auf 30 Euro)

: Rundenbasierte Taktik à la XCOM. Nur mit Superhelden und Deckbuilding-Mechanik. ( um 50 Prozent reduziert auf 30 Euro) Mortal Shell: Bei diesem Dark-Fantasy-Soulslike ist es eure Aufgabe zu überleben, um die Heiligtümer zu finden und euer wahres Schicksal herauszufinden. (Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 6 Euro)

13:04 Mortal Shell - Test-Video zum »kleinen« Dark Souls

NBA 2K23 : Der neueste Ableger einer der erfolgreichsten Basketball-Simulationen der Welt. ( Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 15 Euro)

: Der neueste Ableger einer der erfolgreichsten Basketball-Simulationen der Welt. ( um 75 Prozent reduziert auf 15 Euro) Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighbourville : Bei diesem Multiplayer-Shooter schlüpft ihr wahlweise in die Rolle von Pflanzen oder Zombies und versucht dem gegnerischen Team ordentlich eins auf die Mütze zu geben. ( Tiefstpreis: um 85 Prozent reduziert auf 6 Euro)

: Bei diesem Multiplayer-Shooter schlüpft ihr wahlweise in die Rolle von Pflanzen oder Zombies und versucht dem gegnerischen Team ordentlich eins auf die Mütze zu geben. ( um 85 Prozent reduziert auf 6 Euro) Planet Zoo: Bei diesem Aufbau-Meisterwerk errichtet ihr den Zoo eurer Träume. (Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 11 Euro)

11:08 Planet Zoo im Testvideo - Der König der Zoo-Simulationen

Sid Meier’s Civilization 6: Rundenbasierte Strategie auf Top-Level. Gründe dein Reich und gehe auf Expansionstour. (Tiefstpreis: um 90 Prozent reduziert auf 6 Euro)

Alle Angebote im Preisvergleich

Selbstverständlich haben wir auch Angebote anderer Shops durchforstet. In unserer Preisvergleichstabelle findet ihr die Preise bei unterschiedlichen Anbietern.

Ist für euch etwas beim Steam Sale dabei? Habt ihr den einen oder anderen Titel vielleicht schon gespielt? Welcher Deal war der größte Schnapper, den ihr in letzter Zeit gemacht habt? Hättet ihr ihr Interesse an einem weiteren Teil von Atomic Heart? Auf welche Spiele, die in naher Zukunft kommen, freut ihr euch am meisten? Schreibt's in die Kommentare!