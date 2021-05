Biomutant bekommt sehr harsche Testwertungen, aber auch Liebe

Biomutant tut sich schwer. Nachdem das Testembargo pünktlich zum Pfingstmontag gefallen ist, liegt der Metacritic-Durchschnitt für die PC-Version bei recht mageren 68 Punkten. Die Konsolenfassungen schneidet mit einer 62 sogar noch schlechter ab. Fast alle großen Publikationen attestieren dem Spiel gravierende Schwächen: IGN vergibt eine 6 von 10, PC Gamer und Gamespot ebenfalls, PCGamesN zückt sogar die 50 von 100 - und auch unsere hausinternen Tests sehen Biomutant kritisch.

Die GameStar-Testwertung von Biomutant liegt mit 68 Punkten im PC-Durchschnitt, die GamePro-Kollegen vergeben im Konsolentest eine magere 45, weil die Konsolenfassung unter technischen Problemen leidet.

Aber es gibt auch Tester, die mit Biomutant ihren Spaß haben. Die französischen Kollegen von Jeuxvideo siedeln das Spiel mit 75 Punkten recht hoch an, und Destructoid vergibt sogar eine 80. Außerdem finden sich viele kleinere Outlets, die Biomutant wirklich mögen: Game Revolution mit einer 95, We Got This Covered mit 90, Attack of the Fanboy ebenfalls mit 90. Schauen wir mal, worin sich die Wertungen so stark unterscheiden.

Biomutant Pressespiegel: Die wichtigsten Wertungen in der Übersicht

Für die Übersicht fassen wir die wichtigsten Metacritic-Scores in der Tabelle für euch zusammen:

Publikation Wertung Game Revolution 95 We Got This Covered 90 Attack of the Fanboy 90 Worth Playing 85 Destructoid 80 Jeuxvideo 75 Screen Rant 70 Wccftech 70 GameStar 68 GamesRadar+ 60 PC Gamer 60 IGN 60 Gamespot 60 4Players 59 PC Games 50 PCGamesN 50 PC Invasion 45 VGC 40 Gamer.no 40

Eurogamer und Rock, Paper, Shotgun haben ihre finalen Wertungen noch nicht vergeben, die ersten Eindrücke gehen jedoch ebenfalls in eine eher kritische Richtung.

Was sind die Stärken und Schwächen von Biomutant?

Die kritischen Stimmen attestieren Biomutant im Großen und Ganzen die gleichen Schwächen, die auch unsere Testerin Géraldine im GameStar-Test festhält. Biomutants Gameplay stolpere in jeder Disziplin:

Die Story : Die Geschichte von Biomutant glänzt an keiner Stelle, der Erzähler geht schnell auf die Nerven. PC Gamer bezeichnet das Storytelling sogar als »schmerzhaft«.

: Die Geschichte von Biomutant glänzt an keiner Stelle, der Erzähler geht schnell auf die Nerven. PC Gamer bezeichnet das Storytelling sogar als »schmerzhaft«. Die Open World : »Repetitiv, formelhaft und irgendwie merkwürdig - Biomutant leidet an einer Vielzahl von Problemen, die den guten Ideen im Weg stehen«, schreibt GamesRadar+. Der Open World fehle es an Vielfalt und Abwechslung.

: »Repetitiv, formelhaft und irgendwie merkwürdig - Biomutant leidet an einer Vielzahl von Problemen, die den guten Ideen im Weg stehen«, schreibt GamesRadar+. Der Open World fehle es an Vielfalt und Abwechslung. Kämpfe & Gameplay: Den Kämpfen fehle es an Anspruch, Abwechslung, es wiederholt sich zu viel zu oft.

Etwas ausführlicher lest ihr das wie gesagt in unserem GameStar-Test. Aber es finden sich auch Pressestimmen, die Biomutant mehr abgewinnen können. Hier exemplarisch ein Fazit von We Got This Covered:

"Biomutant könnte der Geheimtipp 2021 sein. Es sieht nicht nur super aus, sondern spielt sich auch fantastisch. Entwickler Experiment 101 erschafft hier eine Welt, die ihr unbedingt erkunden wollt, und belohnt euch regelmäßig dafür, innezuhalten und all das auf euch wirken zu lassen. Fügt man hier noch die tollen Kämpfe, die solide Charaktererstellung und das wunderbare Crafting-System hinzu, dann bekommt ihr ein Spiel, das selbst die größten Open-World-Muffel begeistern dürfte."

Die Geister scheiden sich bei Biomutant also weniger bei der Gewichtung und mehr bei den Grundlagen: Einigen machen die Kämpfe und das Erkunden der Welt unheimlich viel Spaß, andere sehen genau das kritisch. Wie viel Freude bereitet eine Open-World-Erkundung, wenn es überall die gleichen Belohnungen gibt? Wie viel bringt Vielfalt im Kampf, wenn man mit einer einzigen Strategie jeden Kampf im Spiel kinderleicht gewinnt? In unserem Testvideo seht ihr all das übrigens mal in Aktion:

Ab dem 25. Mai 2021 könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen. Lasst uns gerne wissen, was ihr über das Spiel denkt.