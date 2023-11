Black-Friday-Sale auf der Switch gestartet: Diese 15 Spiele lohnen sich jetzt besonders

Auf der Nintendo Switch könnt ihr gerade eine ganze Menge Spielehits abstauben.

PC-User sind schon ein verwöhntes Völkchen, uns eingeschlossen. Steam veranstaltet häufiger Sales als wir gucken können und auch der Epic Store, Humble, GOG und Co. schließen sich dem munteren Rabattreigen nur zu gerne an.

Jetzt sagt sich Nintendo: Das können wir auch! Na gut, etwas dick aufgetragen. Aber was zählt, ist die in dieser Geschichte steckende Wahrheit: Ihr könnt momentan im Black-Friday-Sale auf der Nintendo Switch jede Menge Geld sparen!

Wir haben uns für euch durch den total komfortabel zu nutzenden eShop (*hust*) gewühlt. Unter dem Berg von über 2.000 reduzierten Perlen wie dem Einparksimulator, dem Moorhuhn-Remake und diversen japanischen Schlüpfrigkeiten haben wir die wirklichen Deals herausgesucht, die ihr nicht verpassen solltet.

Highlight 1: Persona Collection

15:20 Persona 5 hat meine Spielemüdigkeit geheilt

Genre: Rollenspiel | Release: 6. Oktober 2023 | Preis: 58 Euro (um 35 Prozent reduziert)

Moment, wartet! Beim Blick auf den Preis habt ihr euch vielleicht gedacht: Das soll ein toller Deal sein? Wer die Persona-Reihe kennt, der weiß: Oh ja, das ist es!

Denn hier bekommt ihr in einem Gesamtpaket die fantastischen Rollenspiele Persona 5 Royal, Persona 4 Golden und Persona 3 Portable. Das ergibt eine Spielzeit von ungefähr, kleinen Moment, wir geben es in den Taschenrechner ein … 1.394.492 Stunden. Okay, ganz so viele vielleicht nicht, aber die Persona-Spiele sind wahre Umfangsmonster, wenn ihr wirklich alles erleben und entdecken wollt.

Jedes der drei enthaltenen Personas wartet mit einer ganz eigenen, komplexen Geschichte auf, die euch von der ersten Minute an in die japanische Großstadtwelt hineinzieht. Besonders die zahlreichen Charaktere, auf die ihr im Verlauf eures Abenteuers trefft, werden von Persona-Fans oft als unvergesslich beschrieben.

Die Kämpfe laufen actionreich ab und werden vor allem mit absoluten Ohrwurm-Soundtracks untermalt. Wenn ihr also bislang noch keine Gelegenheit hattet, in die Welt von Persona abzutauchen, wäre nun eventuell ein guter Zeitpunkt.

Highlight 2: EA Sports FC 24

10:17 EA Sports FC 24 - Test-Video zum FIFA 24 mit neuem Namen

Genre: Sportspiel | Release: 29. September 2023 | Preis: 30 Euro (um 50 Prozent reduziert)

Klar, so hübsch wie auf dem PC, der PlayStation oder der Xbox sieht EAs diesjährige Rasenballsport-Simulation auf der Nintendo Switch nicht aus. Aber unterwegs in Bus und Bahn mal eine Runde Fußball spielen? Das dürfte mit dem Hybrid-Gerät besser funktionieren als mit eurem Big-Tower-Gehäuse.

In unserem Test hat sich Fabiano durch den aktuellen Teil gedribbelt und den Wertungs-Elfmeter versenkt. Sein Fazit: FC 24 ist auch nach der Umbenennung noch ein echtes FIFA - im Guten wie im Schlechten. Vor allem das Geschehen auf dem Platz stimmt einfach mal wieder.

Wenn ihr den WM-Pokal auch auf der Nintendo Switch nach Hause holen wollt, solltet ihr das derzeitige Angebot also besser nicht verpassen. Immerhin ist das Spiel erst vor Kurzem erschienen.

Weitere tolle Angebote im eShop

1:04:49 Ist No Man's Sky wirklich das bessere Starfield?

Na, habt ihr bei einem der zahlreichen Angebote im Nintendo eShop zugeschlagen? Welche Titel genau habt ihr erworben und warum? Würdet ihr euch häufiger solche großen Sales für die Switch wünschen oder stören euch die oftmals doch eher hohen Preise im Vergleich zu den anderen Systemen nicht? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!