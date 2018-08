Blizzard - Gamescom-Bühne mit WoW, Overwatch, Destiny und mehr

Blizzard ist auf der Gamescom 2018 wieder mit einer großen Bühne vertreten. Nun ist auch das Programm bekannt (via Resetera): Mit dabei sind alle aktuelle Blizzard-Titel, also WoW, Overwatch, Starcraft, Heroes of the Storm, Hearthstone und Diablo.

Los geht es am 22. August um 10:30 Uhr mit einer einstündigen Eröffnungszeremonie. Hier die Zeiten im Überblick:

Eröffnungszeremonie - 10:30 Uhr

Overwatch - 11:15 Uhr

World of Warcraft - 12:30 Uhr

StarCraft - 13:15 Uhr

Heroes of the Storm - 14:30 Uhr

Diablo - 15:45 Uhr

Gast-Event - 17 Uhr

Video Games Live Konzert - 18 Uhr

Abschluss und Rückblick - 19 Uhr

Am Samstag geht es mit Destiny weiter

Was genau am Gamescom-Mittwoch auf der Bühne zu den Spielen gezeigt wird, ist noch nicht bekannt. Am Samstag, dem 25. August, um 17 Uhr wird außerdem Bungie die Bühne betreten. Thema ist natürlich das große Addon Forsaken für Destiny 2.

Zwischen den Events werden noch Quiz-Runden stattfinden und auch den Rest der Woche über wird es Anspielstationen, Showcases, Herausforderungen, Tanz- und Cosplay-Wettbewerbe und mehr zu den Blizzard-Titel geben.

Wenn ihr zuhause bleibt, könnt ihr übrigens die ganze Gamescom-Woche über kostenlos Overwatch ausprobieren. Die Messe findet vom 21. bis zum 25. August in Köln statt. Mit dabei ist unser Streaming-Kanal MAX mit einem Programm, das euch rund um die Uhr mit Infos und Unterhaltung versorgt. Alle News zur Gamescom findet ihr auf unserer Themenseite zur Messe. Fahrt ihr auf die Gamescom?