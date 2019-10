Borderlands 3: YouTuber macht FL4K zum Pokémon-Trainer

Ein Pokémon-Abenteuer mit einer riesigen Open-World, Ego-Perspektive und toller Grafik - oder überhaupt einfach mal ein Pokémon-Spiel - davon dürfen PC-Spieler bislang nur träumen. YouTuber Senza hat die Sache also in die eigene Hand genommen und in Borderlands 3 seine ganz eigene Version der Monster-Jagd gespielt.

Die Idee ist ganz simpel: Statt die unzähligen Waffen, die Borderlands 3 zu bieten hat, zu nutzen, setzt Senza in seinem Durchlauf einzig und allein auf die Kraft von FL4K's Haustieren und legt sich selbst noch weitere Regeln auf:

Kein Schaden durch Waffen

Kein Schaden durch Granaten

Kein Schaden durch Schilde

Kein Schaden durch Fahrzeuge

Volle Haustier-Power

Um seine Challenge zu meistern, hat sich Senza für den Jabber als Begleiter entschieden: Dieser kann den Spieler im Notfall wiederbeleben und bietet mit seinem Raketenwerfer und der Möglichkeit, Fässer auf die Gegner zu Schleudern, das größte Schadenspotential. Zusätzlich nutzt er noch die Fähigkeit Rakk-Attacke, da diese explosiven Flugsaurier ebenfalls als Haustier durchgehen.

Die bevorzugte Spielweise dieses »Builds« unterscheidet sich natürlich ein wenig von dem, was man sonst von Borderlands 3 gewohnt ist: Statt seine Gegner blitzschnell über den Haufen zu schießen, wartet der YouTuber meist hinter Deckung versteckt auf die Abklingzeit seines Rakk-Attacke-Skills und lässt währenddessen seinen Jabber zwischen den Gegnern wüten - dementsprechend geht es auch nur sehr langsam voran.

Eine erfrischende Abwechslung sind deshalb die Story-Passagen, in denen sich dem Spieler Begleiter wie Z3R0 oder Brick anschließen - mit deren Gegner Hilfe lassen sich die Gegner deutlich schneller erledigen.

Mit Geduld zum Erfolg

Besonders bei den Boss-Kämpfen, wird die Taktik von Senza auf die Probe gestellt: Für das Erledigen der Grabwache, der man mit dem richtigen FL4k-Build in Sekunden den Garaus machen könnte, benötigte Senza ganze 43 Minuten - da man mit der Rakk-Attacke keine kritischen Treffer verursachen kann. Dabei sind gerade die Crits besonders wichtig, um die Grabwache schnell aus dem Weg zu räumen.

Letzten Endes konnte der YouTuber aber - mit viel Geduld, da sein Run allein für die Hauptquest ganze 32 Stunden dauerte - die Calypso-Zwillinge besiegen und die Story erfolgreich abschließen.

