Wie bisher jeden Donnerstag wurde auch am 24. Oktober 2019 ein neuer Hotfix für Borderlands 3 veröffentlicht. Auch der Oktober-Patch ist ab sofort live. Neben der Freischaltung des Bloody Harvest-Events gibt es diesmal hauptsächlich Stabilitätsverbesserungen und Bug-Fixes.

Doch die geplanten Änderungen, die Gearbox für Update 3 in ihrer Pressemitteilung bekannt gaben, dürften vielen Spielern einen Grund zur Freude geben.

Der Oktober-Patch bringt vor allem Verbesserungen der Stabilität mit sich: Diverse Bugs, die das Spiel zum Beispiel beim Betreten einer neuen Karte abstürzen ließen, wurden nun behoben. Außerdem wurde die Lautstärke des Gearbox-Intros, das seit Release für zahlreiche Memes sorgte, auf ein akzeptables Level angepasst

Der Hotfix-Teil des Updates fällt diese Woche etwas spärlich aus. Die wichtigste Änderung dürfte sein, dass die Flakker, die es in unserer Bestenliste der zehn besten legendären Waffen auf den fünften Platz schaffte, nach ihrem Nerf vergangene Woche wieder gestärkt wurde: Sie verbraucht nun wieder nur einen Schuss statt fünf und ist somit wieder effizient nutzbar.

Alle Änderungen findet ihr in den offiziellen Patch-Notes.

So unterscheidet Gearbox zwischen Patch und Hotfix: Die Patches in Borderlands 3 sind meist größere Updates, die technische Fehler beheben oder neue Inhalte wie das aktuelle Halloween-Event einfügen und werden per Update im Epic-Launcher installiert. Hotfixes hingegen sind größtenteils Änderungen an der Spielbalance wie Nerfs & Buffs an Waffen und Klassen - diese werden automatisch mit jedem Spielstart aktiviert und können durch das Spielen im Offline-Modus umgangen werden.