In unserem großen Livestream-Programm zur gamescom 2019 gibt's jede Menge brandneues Gameplay und promintente Gäste. Ein Highlight am Mittwoch war mit Sicherheit Brian Fargo, der kreative Kopf hinter Fallout, Wasteland und The Bard's Tale.

Im Live-Interview sprach ihn GameStar-Redakteur Maurice Weber darauf an, wie seine Version eines Baldur's Gate 3 ausgesehen hätte, wäre er damals an die Lizenz gekommen (hinter der auch Obsidian her war, die aber schließlich an Larian ging).

Falls ihr den Stream verpasst habt, findet ihr die entsprechend Stelle im Video oben bei 02:34:37.Brian Fargo erzählt, dass ihm vor allem das klassische Dungeons&Dragons-Spielgefühl wichtig gewesen wäre:

"Ich war ein D&D-Spieler und für uns wäre es wichtig gewesen, dass klassische Setting und Spielgefühl der Pen&Paper-Vorlage einzufangen. Die Regeln sind sehr speziell und wir wollten genau dieses strikte Regelwerk haben - ein bisschen so wie es in Neverwinter Nights war, mit all den Modifikationen und so weiter. Das wäre meine Idee gewesen."

Fargo lobt auch ausdrücklich die Konkurrenten von Larian. Die Kollegen hätten bereits mit Divinity: Original Sin ein gutes Händchen für solche komplexen Systeme bewiesen, so Fargo. Auch für die Story eines Baldur's Gate 3 von inXile hatte er bereits recht konkrete Pläne:

"Der Plot beginnt für den Spieler in einem Dorf, in dem viele schreckliche Dinge passieren. Und aus irgendeinem Grund geben die Bewohner dir die Schuld - obwohl du damit überhaupt nichts zu tun hast, ein wenig wie ein Hexenjagd-Szenario. Du musst also losziehen und die Quelle für das Böse finden, die das Dorf heimsucht."

Bereits im Juni hatte Brian Fargo erklärt, dass er zehn Jahre lang hinter Baldur's Gate 3 her war. Seine Verbindung zu der Serie gehen tief: Fargo hatte 1983 Interplay gegründet, den Publisher des ursprünglichen Baldur's Gate von 1998. Zwischenzeitlich wollte er Interplay sogar zurückkaufen.

