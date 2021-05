Blizzard hat sein langes Schweigen um den Release von World of Warcraft: Burning Crusade Classic endlich gebrochen: Das erste Addon für WoW Classic erscheint am 2. Juni 2021 um 0 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr euch endlich wieder in die Scherbenwelt aufmachen.

Zuvor solltet ihr aber unbedingt am Pre-Patch-Event teilnehmen. Wir klären alle wichtigen Fragen und Details zum Pre-Patch, Release und was ihr zum Spielen braucht. Hier könnt ihr euch nochmal den Trailer zum Addon anschauen:

Alle Infos zum Pre-Patch

Release-Datum: Eure Reise in die Scherbenwelt startet eigentlich nicht mit Release des neuen Addons, sondern zwei Wochen früher, am 18. Mai. Ab diesem Datum erscheint der Pre-Expansion-Patch auf den Classic-Live-Servern. Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr euch auch einen Blutelfen oder Draenei erstellen, den ihr von dort an auf Level 60 hochspielen könnt.

Die Qual der Wahl: Wer also vor hat, in der ersten Erweiterung eine der beiden neuen Rassen zu spielen, sollte schon zum Pre-Patch mit dem Leveln anfangen. Außerdem müsst ihr ab diesem Zeitpunkt eine Entscheidung treffen: Wollt ihr euch mit euren Charakter auf in die Scherbenwelt machen, wollt ihr euren Charakter auf einem Classic-Era-Realm belassen und weiterhin nur WoW Classic, ohne Burning Crusade spielen oder wollt ihr euren Charakter klonen, um beide Versionen spielen zu können.

Das dunkle Portal öffnet sich: Im Gegensatz zu späteren Pre-Patch-Events war das Spektakel rund um das dunkle Portal 2007 recht überschaubar. Lediglich einige von Kruuls Dämonenschwärmen drangen durch das dunkle Portal nach Azeroth und wurden in verschiedenen Gebieten wie den Hinterlanden, Winterquell oder den Östlichen Pestländern gesehen und ihr konntet die Quest »In die Bresche springen« abschließen.

Ob ihr das gleiche Event erneut erleben dürft ist unklar. In Blizzards offiziellem Ankündigungspost finden sich keine Informationen über ein Pre-Event.

Alle Infos zum Burning Crusade Classic Release

Release-Datum: Das Addon Burning Crusade Classic erscheint am 2. Juni 2021 um 0 Uhr deutscher Zeit. Für alle amerikanischen WoW Fans geht es aufgrund der Zeitverschiebung schon am 1. Juni los. Alle genauen Daten entnehmt ihr der offiziellen Grafik:

Das erwartet euch in der Scherbenwelt: Neben den neuen Rassen, die ihr schon ab dem Pre-Patch spielen könnt, erhöht sich das Maximallevel von Stufe 60 auf Stufe 70. Das heißt, ihr könnt mit eurem bereits hochgelevelten Charakter direkt in die Scherbenwelt eintauchen, in der neben neuen Gebieten auch neue Dungeons, Raids und mehr wartet. Ebenfalls neu ist, dass ihr ab Stufe 70 mit dem nötigen Taschengold ein Flugreittier kaufen könnt, mit dem ihr euch in die Lüfte schwingt.

Alternativ könnt ihr einen neuen Charakter beginnen und ihn einmalig mit einem Level-Boost auf Stufe 58 katapultieren um auch mit ihm direkt in die Scherbenwelt zu reisen. Den müsst ihr aber käuflich erwerben.

Wer nochmal eine Auffrischung der Ereignisse von World of Warcraft Classic braucht, schaut am besten in unsere Story-Zusammenfassung:

Das braucht ihr, um Burning Crusade Classic spielen zu können: Ihr müsst Burning Crusade Classic nicht extra kaufen, sondern braucht lediglich ein laufendes WoW-Abo, was euch 13 Euro im Monat kostet. Wollt ihr euch direkt in die Scherbenwelt aufmachen und eure Zeit nicht mit den Inhalten von Classic vergeuden, braucht ihr einen Charakter auf Stufe 58 oder höher. Entweder habt ihr den schon hochgespielt oder ihr kauft euch einen einmaligen Level-Boost.

Highlevel-Inhalte in Häppchen: Genau wie auch WoW Classic wird auch Burning Crusade Classic in insgesamt 5 Phasen erscheinen. Phase 1 beinhaltet die erste Arena Season, den Raids Karazahn, Gruuls Unterschlupf und Magtheridons Kammer. In den folgenden Phasen kommen dann die anderen Raids und Arena-Seasons ins Spiel. Genaue Daten für die Phasen gibt es noch nicht.

WoW Classic ist seit Release aber nicht nur eine Reise zurück in die Vergangenheit. Was uns WoW Classic über spiele im Allgemeinen lehrt, erklärt euch Plus-Chefredakteur Michael Graf in seiner Kolumne:

Was meint ihr zu Burning Crusade Classic? Werdet ihr es spielen? Was sind eure Erinnerungen an Burning Crusade und was haltet ihr von der kurzen Pre-Patch-Phase? Schreibt es uns doch in die Kommentare.