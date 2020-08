Bereits seit einer Weile gibt es Leaks und Gerüchte zum noch für 2020 geplanten Call of Duty. Doch wann wird das Spiel endlich enthüllt? Wie der Publisher Activision in einem Finanzbericht bekannt gibt, steht die Ankündigung schon »bald« bevor. Und die könnte in Warzone selbst - dem Battle-Royale-Modus von Call of Duty: Modern Warfare - erfolgen.

Warzone selbst hatte Einfluss auf die Ankündigung: Activision-Präsident Rob Kostich erklärt, dass man aufgrund des großen Erfolges von Warzone noch einmal überdacht habe, wann und wo genau man den nächsten Teil der Shooter-Reihe vorstellen wolle. Bis es soweit ist, soll es jedoch nicht mehr lange dauern.

Was wissen wir offiziell über Call of Duty 2020?

In diesem Zusammenhang lies Kostich zudem ein paar wenige Informationen zu den Spiel fallen. Er spricht davon, dass man den Titel »bereits intern spiele« und »sehr viel Spaß« damit habe. Dabei erwähnt er zudem konkret:

Es gibt eine Kampagne: Kostich bestätigt explizit, dass es eine Kampagne gibt.

Kostich bestätigt explizit, dass es eine Kampagne gibt. Ein Multiplayer-Modus ist bestätigt: Dass das neue CoD wieder einen Multiplayer-Modus haben wird, überrascht nicht.

Dass das neue CoD wieder einen Multiplayer-Modus haben wird, überrascht nicht. Verbindung mit Warzone: Call of Duty 2020 wird ähnlich stark mit Warzone vernüpft sein, wie bereits Modern Warfare.

Wer entwickelt Call of Duty 2020?

Parallel zu den Aussagen von Kostich wurde der Twitter-Account der Treyarch Studios aktiv. Die erklären, dass sie sich darauf freuen, endlich zu zeigen, woran sie zusammen mit Raven Software - die an Modern Warfare mitwirkten - arbeiten. Auch das lässt Rückschlüsse auf Call of Duty 2020 zu. Denn die Treyarch Studios zeichnen sich für die Black Ops-Reihe verantwortlich.

All diese neuen Informationen ergänzen sich mit den bisherigen Leaks. Denen zufolge hört der nächste Teil auf den Namen »Black Ops: Cold War« und behandle unter anderem den Vietnam- und Korea-Krieg. Sie sprechen ebenfalls von einer Kampagne und wollen gar bereits die Multiplayer-Maps kennen. Alle bisher bekannten Infos findet ihr in unserem FAQ zu Call of Duty 2020:

Erfolgt die Ankündigung von CoD 2020 in Warzone?

Aktuell zeigen alle Hinweise darauf hin, dass Call of Duty 2020 in Warzone selbst enthüllt wird. Das verspricht nicht nur Rob Kostich, der ankündigt, Warzone soll als Plattform zum »Teilen von Neuigkeiten und Informationen zur Marke Call of Duty genutzt« werden. Immerhin hat der anhaltende Erfolg des Battle-Royale-Modus zu einem »Überdenken der Marketing-Strategie« geführt.

Schon in den vergangenen Wochen ließen sich in Warzone diverse Easter Eggs und Hinweise auf ein potentielles Black Ops finden: Serien-Veteran Frank Woods soll beispielsweise als Operator spielbar werden - wie Dataminer entdeckten. Dazu passt natürlich auch, dass der Twitter-Account der Treyarch Studios pünktlich zur anstehenden Season 5 von Call of Duty: Modern Warfare und Warzone aktiv wurde.

Wir gehen damit davon aus, dass die Enthüllung des neuen Call of Duty im Zuge eines bald anstehenden Events von Warzone erfolgen wird! Bis dahin dürfte es nicht mehr allzu lange hin sein, wie das Entwicklerstudio Treyarch selbst verspricht.

Derzeit ranken sich außerdem noch viele Gerüchte darum, wie genau sich der Release von Black Ops auf Warzone auswirken wird. Wir vermuten, dass der Entwickler Warzone mit dem Release des nächsten Ablegers grundlegend überarbeiten wird, um ihn an das neue Setting anzupassen.