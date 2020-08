Es geht los mit Season 5: Ab sofort könnt ihr Update 1.24 für Call of Duty: Modern Warfare und Warzone herunterladen. Wir haben die wichtigsten Infos für euch zusammengetragen: In diesem Artikel findet ihr die technischen Daten und Patch Notes sowie einen schnellen Überblick zu den Änderungen an Maps, Waffen und Operators.

Wenn ihr im Detail wissen wollt, welche Neuerungen in Season 5 anstehen, dann seid ihr in unserer großen Übersicht zu Modern Warfare & Warzone richtig:

Die wichtigsten Fragen zu Season 5 beantwortet

Wann beginnt Season 5?

Die Season beginnt offiziell heute, am 5. August um 19 Uhr. Der Preload ist um 8 Uhr gestartet. Das bedeutet, ihr könnt mit dem Download via Battle.net ab sofort beginnen - vorausgesetzt, die Server spielen mit. Falls ihr Probleme mit langsamen Downloads habt: Wir haben nützliche Tipps, was ihr dagegen tun könnt.

Wie groß ist der Download?

Die Entwickler haben die Größe von Update 1.24 für PC bekannt gegeben:

54.2 GB für Besitzer der Vollversion von Modern Warfare.

für Besitzer der Vollversion von Modern Warfare. 47.4 GB für diejenigen, die nur die kostenlose Standalone-Version von Warzone besitzen.

Überblick: Das ist neu in Season 5

Die kompletten Patch Notes findet ihr auf Seite 2 dieser Meldung. Für eine genaue Beschreibung aller neuen Inhalte haben wir unser großes CoD-Hub auf den neuesten Stand gebracht. Hier findet ihr die wichtigsten Änderungen für Warzone und Modern Warfare kurz zusammengefasst.

Dieser Teaser stimmt euch schon mal auf die neue Season ein:

Neuer Battle Pass: Dieser funktioniert im Grunde genauso wie der Vorgänger - ihr levelt ihn durch Matches und Missionen auf. Insgesamt gibt es 100 Ränge, die ihr freischalten könnt, um an Belohnungen zu kommen, beispielsweise neue Waffen oder Operator.

Neue Waffen: ISO SMG (Leichte 9mm Submachinegun) und AN-94 AR (Assault Rifle).

Waffen inspizieren: Dieses Feature wurde von vielen Fans lange herbeigewünscht, jetzt ist es da. Ihr könnt eure Waffe auch während des Gefechts betrachten.

Neu in Warzone

Das Stadion ist offen: In Verdansk könnt ihr ab Season 5 die »Acropolis National Arena« betreten. Im Stadion erwarten euch mehrere betretbare Ebenen - der neue Bereich fällt ziemlich groß aus.

Der Zug ist da: Ein mit Loot beladener Zug fährt jetzt durch Verdansk. Ihr könnt auf ihn aufspringen, um euch die Beute zu sichern - dabei solltet ihr aber auf Gefechte mit gegnerischen Teams vorbereitet sein.

Neuer Bahnhof: Ihr könnt nun auch die Verdansk Train Station betreten. Dort findet ihr einige verschachtelte, miteinander verbundene Innenräume. Von hier aus könnt ihr zum Beispiel auch den fahrenden Zug entern.

Hoch hinaus mit Zip-Lines: An etwa 30 festen Orten auf der Karte befinden sich Seilzüge, mit denen ihr Wände hochfahren könnt. Damit seid ihr um einiges mobiler als vorher.

Mini Royale: In diesem Modus ist das normale Battle Royale stark verkürzt - nur die ersten und letzten fünf Minuten eines normalen Matches finden statt. Gleichzeitig werden weniger Operator nach Verdansk geschickt. Erwartet also mehr Action in kürzerer Zeit.

Weitere Änderungen: Neue Waffen-Rotation, neue freischaltbare Songs im Battle Pass.

Neu in Modern Warfare

Neue Maps: Es gibt vier neue Karten für den normalen Multiplayer.

Livestock: Eine Gunfight-Map mit Twist - hier könnt ihr nämlich nicht nur 2-vs-2, sondern auch 6-vs-6 spielen. Weil die Karte sehr klein ist, dürfte es dann extrem chaotisch zugehen, perfekt also zum Grinden.

Eine Gunfight-Map mit Twist - hier könnt ihr nämlich nicht nur 2-vs-2, sondern auch 6-vs-6 spielen. Weil die Karte sehr klein ist, dürfte es dann extrem chaotisch zugehen, perfekt also zum Grinden. Petrov Oil Rig: Auch auf dieser Ölplattform mit fünf Sektionen erwartet euch 6-vs-6.

Auch auf dieser Ölplattform mit fünf Sektionen erwartet euch 6-vs-6. Suldal Harbor: Diese Map ist Veteranen wohl noch aus den alten CoD-Teilen bekannt. Hier gibt es 6-vs-6-Matches auf mittelgroßer Fläche.

Diese Map ist Veteranen wohl noch aus den alten CoD-Teilen bekannt. Hier gibt es 6-vs-6-Matches auf mittelgroßer Fläche. Verdansk International Airport: Eine neue Ground War-Map, die sich im und um den Flughafen von Verdansk befindet. Die Dächer bieten hervorragende Sniper-Plätze.

Neue Multiplayer-Modi:

Bare Bones : Alle Perks, Killstreaks und Field Upgrades sind deaktiviert)

: Alle Perks, Killstreaks und Field Upgrades sind deaktiviert) Search & Destroy Double Down : Wie reguläres Search & Destroy, aber mit 12 statt 6 Spielern pro Seite.

Neue Operator: Die Shadow Company ist als neue Fraktion dabei. Ihr Anführer Marcus »Lerch« Ortega ist schon zum Start des Battle Pass verfügbar. Die bereits spielbare Roze schließt sich in Season 5 der neuen Gruppierung an. Zwei weitere Operator, Velikan und Morte, findet ihr im Lauf der Season als Bundle im Store.

