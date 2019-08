Schon vor dem Release von Call of Duty: Modern Warfare tauchen Gerüchte zum 2020er Nachfolger auf. Wie Kotaku-Redakteur Jason Schreier bereits im Mai berichtete, überspringe Activision den Entwickler Sledgehammer, der im üblichen Turnus kommendes Jahr mit einem neuen CoD an der Reihe wäre. Die Marke wird normalerweise jährlich abwechselnd von den Studios Sledgehammer, Infinity Ward und Treyarch entwickelt.

Laut Schreier ist 2020 aber schon wieder Treyarch an der Reihe, die erst 2018 Call of Duty: Black Ops 4 fertigentwickelt hatten. Und bei dem neuen CoD soll es sich um ein neues Black Ops handeln.

Diese Aussage wurde jetzt vom bekannten Leaker LongSensation auf Twitter wiederholt. Das ist noch nicht alles, auch über das Setting will der Youtuber bereits Bescheid wissen.

Call of Duty 2020 has been under 2 names thus far.



Call of Duty: Black Ops

Call of Duty: Black Ops V



Set during the Cold War. Spans the entire 40+ years and incs Vietnam and Korean War. Described as even more gritty and gruesome than Modern Warfare.



I'm not joking.