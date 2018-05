Ein neuer Leak zeigt, warum es sich lohnt, den Ad-Blocker einfach mal abzuschalten. Denn nur wer sich Werbung anzeigen lässt, konnte bei IGN US heute einen verfrühten Blick auf das Cover von Call of Duty: Black Ops 4 erhaschen.

Dort war ein Werbebanner wohl versehentlich etwas zu früh live gegangen. Und weil Reddit-User ihre Augen scheinbar zu jederzeit überall haben, hat natürlich jemand einen Screenshot gemacht:

Das Artwork auf der Spielepackung weicht deutlich von dem der Vorgänger ab, denn es zeigt nicht nur einen einzelnen Soldaten, sondern gleich drei wild aussehende Kämpfer. Das könnte eventuell ein Hinweis sein, dass die Gerüchte sich bewahrheiten, die besagen, dass Black Ops 4 sich auf den Multiplayer fokussiert und womöglich sogar ganz auf eine Singleplayer-Kampagne verzichtet. Ob es aber einen Battle-Royale-Modus geben wird, wie ihn sich Sandro wünscht, wissen wir noch nicht.

Die Wünsche der Redaktion - Das muss Black Ops 4 bieten

Die Ausrüstung der drei Krieger lässt auch Rückschlüsse auf das Setting zu - zumindest ist schon mal klar, dass es wohl kaum in die Vergangenheit gehen dürfte, dafür ist ihre Ausrüstung viel zu modern. Andererseits erinnern die Waffen eher an aktuelle Sturmgewehre denn an futuristische Laserknarren. Es scheint sich also zu bewahrheiten, was wir schon anhand der ersten gezeigten Perks vermutet haben: Black Ops 4 wird in einer nicht allzu weit entfernten Zukunft spielen.

Wirklich konkrete Infos zu Call of Duty: Black Ops 4 erwarten wir vom offiziellen Reveal am heutigen Donnerstag, den wir live auf dem GameStar-Twitch-Kanal begleiten. Ab 18 Uhr starten wir mit unserer Pre-Show mit Michi Obermeier und Phil Elsner, ab 19 Uhr zeigen wir dann die komplette Enthüllungsshow unkommentiert, gefolgt von einer ausführlichen Analyse durch unsere Experten.

Der Black Ops 4 Reveal live auf GameStar.de

