Jetzt bestätigt: Call of Duty Black Ops 6 kommt als erstes CoD in den Game Pass!

Nach Microsofts Aufkauf der halben Gaming-Welt landen logischerweise immer mehr Spiele direkt im Game Pass, beispielsweise das Portfolio von Bethesda, außerdem diverse Titel von EA und Ubisoft. Doch eine Marke hat sich rar gemacht - bis jetzt!

Schon seit einer Weile gibt es Gerüchte und Reports, dass Call of Duty: Black Ops 6 als allererstes CoD zum Launch in Microsofts Game Pass landen wird, beispielsweise berichtete darüber jüngst erst das Wall Street Journal. Jetzt kommt die offizielle Bestätigung von unerwartete Seite: Als Push-Benachrichtigung der Game Pass App.

Unser Kollege Alex Schneider hat die Nachricht beispielsweise auf X (vormals Twitter) festgehalten:

Ob da jemand ein falsches Knöpfchen gedrückt oder die Ankündigung absichtlich heute schon publiziert wurde, wissen wir derzeit noch nicht - sehr wahrscheinlich erfahren wir mehr Details aber spätestens zur Microsoft Show im Rahmen des Summer Game Fest 2024 am 9. Juni.

Was sich aber jetzt schon sagen lässt: Die Entscheidung, CoD in den Game Pass zu packen, passt ziemlich ins Bild. Der jährliche Vollpreis-Release ist zwar nach wie vor für Activision extrem wichtig - sonst wäre das vermeintliche Addon Modern Warfare 3 letztes Jahr nicht als vollständiges Spiel verkauft worden -, aber die finanzielle Zugkraft von Call of Duty verlagert sich immer mehr zu Mikrotransaktionen und Service-Angeboten.

Und hier gräbt der Game Pass Call of Duty kein Wasser ab: Ihr bekommt als Abonnenten zwar Zugriff aufs Spiel, aber Battle Passes und Skin Bundles müsst ihr euch nach wie vor ingame kaufen. Wer also im Multiplayer auf dem neuesten Stand bleiben möchte, kommt mit der regulären Abo-Gebühr nicht wirklich weit.

Die spannendste Frage für 2024 ist deshalb ohnehin: Wird Black Ops 6 den Service von MW2 und MW3 fortsetzen oder wie Modern Warfare 2 vor ein paar Jahren eine große Zäsur markieren, die euch alte Freischaltungen, Waffen und Skins nicht ins neue CoD übernehmen lässt? Spätestens am 9. Juni finden wir's raus, vor Ort in Los Angeles, aber natürlich auch im Livestream hier zuhause.