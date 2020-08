Call of Duty: Die mysteriösen Kisten wurden geöffnet, was steckt drin?

Wie wir bereits vor einigen Tagen berichteten, haben einige Call-of-Duty-Streamer vor kurzem mysteriöse Kisten von Publisher Activision erhalten. Heute, am 10. August 2020 um 18 Uhr, wurden diese Kisten offiziell zum Öffnen freigegeben.

Viele CoD-Fans spekulierten, dass damit die offizielle Ankündigung des bisher lediglich geleakten Call of Duty: Black Ops - Cold War stattfinden könnte. Der nun enthüllte Inhalt der Kisten ist aber nicht ganz so bahnbrechend, wie die spannende Marketing-Kampagne hoffen ließ.

Was verraten die Kisten?

Das steckt in den Kisten: Punkt 18 Uhr deutscher Zeit haben alle Streamer per SMS den Code zum Öffnen des Vorhängeschlosses an ihrer jeweiligen Kiste bekommen, viele nutzen eine Live-Übertragung auf Twitch oder YouTube, um den Inhalt unmittelbar zu zeigen.

Der Inhalt war bei allen Kisten, die wir bis hierhin gesehen haben, gleich:

Ein teilweise ausgeschwärzter Brief mit kryptischen Hinweisen.

Ein Diaprojektor, wobei jeder Streamer ein anderes Modell bekam.

Mehrere Dias, die mit dem Gerät projiziert werden können.

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Auf den ersten Blick steckt hier also keine offensichtliche Ankündigung des neuen CoD 2020 drin, stattdessen aber weitere Hinweise auf den nächsten Teil der Serie, wie die Bilder von CharlieIntel zeigen.

Link zum Twitter-Inhalt

Eines der Dias soll einen Ausschnitt der Minimap der Karte Summit aus Call of Duty: Black Ops zeigen. Diese Map kennen CoD-Fans aus dem ersten Black-Opt-Teil, sowie aus dem Vierten, der 2018 erschien:

Link zum Twitter-Inhalt

Erste Spieler haben sich in der Map selbst schon auf Spurensuche begeben und erste Parallen entdeckt. Ein Computer auf der Karte zeigt ein ähnliches Fadenkreuz, wie das, welches auf einigen Dias zu erkennen ist. Ein klarer Hinweis darauf, dass die Map im nächstgen CoD: Black Ops ein Comeback feiert?

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Weitere Dias zeigen Landkarten von Frankreich, Großbritannien und Russland, in denen jeweils die Hauptstädte der jeweiligen Nation hervorgehoben sind. Erste Fans vermuten im Kommentarbereich auf Twitter, dass es sich hierbei um Orte handelt, in denen die Story-Kampagne von Black Ops: Cold War spielen könnte.

Link zum Twitter-Inhalt

Aktuell rätseln Streamer und Fans noch um die Bedeutung der verschiedenen Bilder. Sobald wir mehr wissen, werden wir es euch in diesem Artikel wissen lassen!