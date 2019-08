Call of Duty: Modern Warfare zeigt im Rahmen eines großen Livestreams drei Stunden lang Multiplayer. Wir bekommen Einblicke in Maps, Modi, Killstreaks und Gameplay des neuen Modern Warfare, das diverse Features der Vergangenheit mit neuen Ideen vermischen möchte. Falls ihr keine drei Stunden durchgucken wollt, geben wir euch hier kurz und knackig alle wichtigen Infos aus dem großen Reveal.

Der neue Trailer

Activision eröffnet die Show mit einem neuen Multiplayer-Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare. Und tatsächlich zeigt der eine breite Palette an Maps, Modi, Killstreaks und Multiplayer-Gefechten - illustriert wird unter anderem der fahrbare Panzer:

Kein Season Pass mehr

Modern Warfare schenkt sich das Season-Pass-Modell früherer Call of Duty und adaptiert stattdessen die Systematik vieler aktueller Service-Games: Kostenlose Updates für alle Spieler. Der Grund ist klar. Wenn man die Community durch Map Packs spaltet, grenzt man die eigene Spielerschaft unnötig ein. Stattdessen gibt's neue Maps, Waffen und Modi für alle Spieler kostenlos.

Kein »Pick 10« mehr

Eigene Loadouts kann man sich in Call of Duty seit Jahren zusammenstellen. Doch Modern Warfare schenkt sich das Pick-10-System, das einen Mix aus insgesamt 10 Aufsätzen, Perk-Karten und Gadgets erlaubte.

Stattdessen legt der Fokus auf dem neuen Gunsmith-System, in dem ihr euch für jede Waffe einen Mix aus Aufsätzen auswählt, die bestimmte Vor- und Nachteile bringen. Auch Perks lassen sich mit der Waffe kombinieren, beispielsweise um den Rückstoß beim Knien durch verbessertes Training zu kompensieren.

Sprints funktionieren anders

Trotz des taktischen Anstrichs von Modern Warfare, könnt ihr nach wie vor unendlich lange Sprinten. Allerdings mit einem Twist: Es gibt einen neuen Spezialsprint, bei dem ihr die Waffe beiseite nehmt und besonders schnell aus Situationen flüchten könnt. Für diesen Sprint gibt's einen Cooldown, der sich per Perk verdoppeln lässt.

Fahrbare Panzer als Streaks

Call of Duty nähert sich Battlefield noch mehr an als bei WW2. Einer der Streaks ist ein fahrbarer Panzer, in dem ein Spieler am Steuer, ein anderer am .50-Geschütz thront. Andere bestätigte Streaks sind der Juggernaut-Anzug, mit dem ihr zu einem laufenden Panzerschrank werdet, sowie Hellfire-Bomben und White-Phosphor-Luftschläge.

Loadouts lassen sich mitten im Gefecht anpassen

Wer mit den eigenen Aufsätzen nicht klar kommt, kann nun mitten im Gefecht die eigene Waffe anpassen, um beispielsweise ein neues Visier zu wählen oder den Laser abzuschrauben, der euch im Dunkeln zu einem laufenden Christbaum macht.

Es gibt keine Specialists mehr

Das Specialist-System von Black Ops 4 gehört der Vergangenheit an. Modern Warfare arbeitet mit einem entschlackten Loadout-System, das wie erwähnt sogar die Pick-10-Mechanik streicht. Spieler können ihre Figur durch Perks und Field Gadgets spielmechanisch individualisieren.