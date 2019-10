Call of Duty: Modern Warfare hat keine Lootboxen - jedenfalls zum Start

Lootboxen in Call of Duty: Modern Warfare sind ein hitziges Thema. Kein Wunder, denn in den vergangenen Jahren hat Activision immer wieder für schlechte Presse gesorgt, weil Call-of-Duty-Spiele nach Release per Update mit Lootboxen und Supply Drops »angereichert« wurden. In diesen Boxen steckten sogar DLC-Waffen, also handfeste spielmechanische Vorteile. Fürs 2019er Modern Warfare hüllten sich die Entwickler bisher in Schweigen. Das hat sich nun geändert.

Infinity Ward äußert sich auf Reddit zum Thema und stellt klar: Niemand im Team arbeitet derzeit an Lootboxen oder Supply Drops. Alle fürs Gameplay relevanten Inhalte lassen sich ingame erspielen. Zum Release wird es folglich keine Lootboxen im Spiel geben. Damit verneinen die Entwickler die angeblichen Leaks, die jüngst für einen Shitstorm gesorgt hatten.

Im Umkehrschluss lohnt es sich allerdings, auf die Dinge zu achten, die nicht gesagt wurden. Allem voran: Dass es keine Lootboxen zum Launch gibt, muss bei Call of Duty noch nichts heißen, denn wie eingangs erwähnt lieferte Activision nun schon mehrfach welche nach Release nach. Diese Möglichkeit haben die Entwickler auch diesmal nicht explizit ausgeschlossen.

Ebensowenig wie andere Formen der Monetarisierung direkt zum Launch. Niemand bei Infinity Ward dementiert die Annahme, dass es irgendeine Form von Echtgeld-Shop geben wird. Wir rechnen fest mit irgendeiner Möglichkeit, für echtes Geld kosmetische Gegenstände im Spiel zu kaufen. Immerhin betonen die Entwickler aber, dass ihr keine Gameplay-Vorteile kaufen könnt.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 und wird das erste CoD sein, das Crossplay zwischen allen Plattformen ermöglicht.