Call of Duty MW & Warzone sind erfolgreicher als alle Vorgänger

Dass Call of Duty: Modern Warfare und der kostenlose Battle-Royale-Modus Warzone erfolgreich werden, war bereits kurz nach Release klar. Jetzt hat Publisher Activision bekannt gegeben, dass sich kein anderes Call of Duty im ersten Jahr so gut verkauft hat. Konkrete Zahlen wurden leider nicht veröffentlicht.

Beachtlich dabei: Der Report nennt nur die Zahlen bis zum 30. September 2020. Modern Warfare erschien jedoch am 25. Oktober 2019. Das bedeutet, dass es diesen Erfolg in nur 11 Monaten erzielt hat.

So gut macht sich Call of Duty

Warzone als Zugpferd: Das liegt dem Publisher zufolge vor allem an CoD Warzone. Offenbar sind viele Spieler über das kostenlose Battle Royale eingestiegen und haben sich später die Vollversion gekauft. Wenig verwunderlich also, dass Activision auch weiterhin ganz klar auf Warzone setzt.

Viel mehr PC-Spieler: Gerade der PC verzeichnete ein sehr starkes Wachstum. Er soll mit Warzone und MW zehnmal mehr monatlich aktive Nutzer angezogen haben, als es noch im Vorjahr der Fall war.

Mehr Spielzeit: Die große Menge an Käufern schlägt sich zudem in der Spielzeit selbst nieder. Modern Warfare und Warzone zusammen wurden weltweit siebenmal so lange gespielt wie der Vorgänger Black Ops 4. Das verwundert allerdings wenig. Immerhin musste man BO4 kaufen, um es spielen zu können, während Warzone kostenlos verfügbar ist.

Mehr Mikrotransaktionen: Auch die Einnahmen durch Ingame-Käufe stiegen stark an. Im Vergleich zum Vorjahr gaben CoD-Spieler in MW und Warzone viermal so viel Geld aus.

Wer sich dafür interessiert, wie die Serie eigentlich so groß werden konnte, der findet in unserem »Making Of« heraus, wie das erste Modern Warfare entstanden ist.

Wie geht es mit Call of Duty weiter?

Die Zeit von Modern Warfare neigt sich allmählich dem Ende zu. Denn am 13. November 2020 erscheint der Nachfolger Call of Duty Black Ops: Cold War. Das wird im ersten Monat ohne Warzone auskommen müssen: Der Battle-Royale-Modus wird erst im Dezember integriert.

Dafür dürft ihr bereits zum Release den kooperativen Zombie-Modus spielen. Alles was ihr über Waffen, Loadouts und Equipment wissen müsst, haben wir für euch im verlinkten Artikel zusammengetragen.