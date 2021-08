Der offizielle PlayStation Store hat verraten, wie Call of Duty 2021 heißt und wann der Reveal stattfindet: CoD Vanguard wird erneut in Warzone enthüllt - und zwar schon am 19. August 2021. Wir sammeln alle wichtigen Infos für euch.

PlayStation Store bestätigt Vanguard-Reveal

Wann und wie wird Vanguard enthüllt? Laut dem Produktbild zu Vanguard findet der Reveal am Donnerstag, 19. August 2021 um 19:30 deutscher Zeit statt. Und zwar wie schon bei Cold War im Battle Royale Warzone. Das hatten Leaker und Experten schon seit längerem vermutet, die Angaben von PlayStation räumen jetzt die letzten Zweifel aus.

Die Informationen aus dem Sony-Shop sind wahrscheinlich zu früh veröffentlicht worden. Gut möglich, dass sie in Kürze wieder entfernt werden - wir haben sie aber hier für euch auf einem Screenshot festgehalten:

Zwar gibt es noch keine offizielle Bestätigung dieser Angaben, aber ein Irrtum ist extrem unwahrscheinlich. Die Nachricht erschien übrigens auch im englischsprachigen PS-Store. Bis die Entwickler sich äußern, dürfte es nicht mehr lange dauern.

Was ist noch unklar? Bisher ist nicht bekannt, wie genau der Reveal in Warzone abläuft und ob es nur einen Trailer oder bereits Gameplay zu sehen gibt. Bei Black Ops: Cold War ging der Enthüllung eine wochenlange Kampagne voraus, bei der ständig neue Easter Eggs auftauchten.

Bei Vanguard gehen die Entwickler offenbar einen direkteren Weg - auch wenn in Warzone Season 5 bereits eindeutige Hinweise auf das WW2-CoD zu finden sind.

Wie genau ihr beim Reveal teilnehmt, bringen wir schnellstmöglich für euch in Erfahrung. Wollt ihr live dabei sein, denkt daran, das neue Season-Update für Warzone rechtzeitig herunterzuladen!

Wann findet der Release von Vanguard statt? Das ist weiterhin unbekannt, aber Activision hat mehrmals bestätigt, dass es noch 2021 soweit sein soll. Wir rechnen aktuell mit einem Release im Herbst, also im Oktober oder November.

Erst vor wenigen Tagen hatten die Entwickler von Sledgehammer und Raven Software das WW2-Setting von Vanguard indirekt bestätigt. Mit ihrer unerwartet offenen Reaktion begeisterten sie viele Fans - mal abwarten, wie sie nun auf diesen neuesten Leak reagieren. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!