Call of Duty: Warzone - So hoch sind die Systemanforderungen

Um Call of Duty: Warzone flüssig spielen zu können, ist die identische Hardware nötig wie im Falle von Modern Warfare, zumindest mit Blick auf die offiziellen Systemanforderungen. Das hat Activision im Interview mit uns bestätigt.

Die Systemvoraussetzungen sind erneut in die folgenden vier Bereiche unterteilt, wie auch entsprechende Angaben zu Warzone von Nvidia zeigen. Sie wurden im Rahmen der Bekanntgabe des für Warzone optimierten Geforce-Treibers gemacht.

Welche Hardware offiziell genau genannt wird, erfahrt ihr nach der folgenden Schilderungen unserer eigenen ersten Eindrücke zu der Performance in Warzone.

Praxis-Check Performance: Bei ersten Testrunden in Warzone mit optimiertem Geforce-Treiber 442.59 zeigt sich tatsächlich eine ähnliche Performance wie in Modern Warfare. Wir haben sie mit Mittelklasse-Hardware in Form von Nvidias Geforce GTX 1060 und einer Vierkern-CPU von Intel (Core i3 9100F) in Full HD durchgeführt.



Damit erreichen wir bei maximalen Details ohne Raytracing Werte im Bereich von 70 bis 90 fps ohne störende Framedrops. Der Quadcore-Prozessor ist zwar stark ausgelastet, er genügt aber trotz hoher Spielerzahl von 150 für ein flüssiges Spielerlebnis. Die Messerwerte liegen gleichzeitig nahe an dem Ergebnis von 71 fps aus unserem ursprünglichen Technik-Check zu Modern Warfare. Es ist in einer anspruchsvollen Szene aus dem Singleplayer-Modus und mit deutlich schnellerer CPU entstanden (Core i9 9900K).



Optisch wirkt die Karte von Warzone allerdings teils nicht ganz auf der Höhe der Zeit, etwa mit Blick auf die simple Vegetation, fehlende Schattenwürfe oder unscharfe Texturen (siehe auch den folgenden Screenshot). In Battle-Royale-Titeln kommt es den meisten Spielern aber ohnehin mehr auf eine möglichst gute Performance als auf eine schicke Optik an, insofern ist das zu verschmerzen.